Il Mattino | Al San Paolo due nuove super vasche per il defaticamento

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 17 agosto 2019) Abbiamo scritto ieri dei rendering dei nuovi spogliatoi dello Stadio San. Oggi Ildà alcuni dettagli in più di come saranno. Innanzitutto spogliatoi più larghi e più comodi. Sono tanti gli stratagemmi usati per garantire tranquillità e comfort ai calciatori. Ad esempio l’isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia. Oppure il pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, con pavimento antiscivolo. Ci sono poi duemoderne per il, dove gli atleti potranno svolgere esercizi di fisioterapia nell’intervallo delle partite. E ancora, è stato allargato lo spazio dell’infermeria e quello a disposizione di Ancelotti e dei suoi staff, utilizzato per mettere a punto gli schemi e valutare chi deve essere mandato in campo. Per il 15 settembre lo stadio sarà pronto ma i ...

