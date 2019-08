Fonte : ilnapolista

(Di sabato 17 agosto 2019) Il centro di tutto. Definisce così, Il, il procuratore Jorge, uno dei nuovi potenti. L’agente più ricco del mondo che non è in realtà un vero procuratore, ma un intermediario. “Significa di solito che milioni di euro (ma anche dollari, yen o quant’altro) stanno passando da una squadra a un’altra facendo un giro nelle sue tasche. Mentre i giocatori fanno il percorso inverso e di sicuro sonofelici di farlo”. Si dice chesia una specie di imperatore. La sua società, la Gestifute, occupa circa 100 collaboratori. Nell’ultimo anno ha fatturato più di un miliardo di euro. Oltre 100 milioni sono arrivati direttamente come compenso per il suo operato. Dicono di lui che ci sa fare, sorride, è affabile, conclude così le trattative, ascoltando e comprendendo i problemi di tutti e, alla fine, guadagnandoci più degli. A Lisbona, suo padre ...

napolista : Il Giornale: Mendes vince sempre. Fa cose che agli altri non sarebbero concesse Gli basta un sorriso per agevolare… -