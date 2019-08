Il Burnley in difesa dell’ambiente

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 17 agosto 2019) Ilindell’ambiente. Lo racconta Sky Sport. Il club si prepara a scendere in campo per la partita contro l’Arsenal, oggi, con un’iniziativa contro la minaccia della deforestazione. Per ogni terza maglia venduta, infatti, sarà piantato un albero al Whitehough Outdoor Centre di, un parco di 22 acri che viene visitato da molte scolaresche della città. Il nuovo kit viene sfoggiato per la prima volta proprio oggi e si chiama, non a caso, Evergreen. Il costo della maglia, in vendita sul sito, è di 45 sterline per gli adulti e 35 per i bambini. Il club spiega in una nota ufficiale: “Non abbiamo la presunzione di poter cambiare il mondo, ma vogliamo fare la nostra parte per provarci”. L'articolo Ilindell’ambiente ilNapolista.

