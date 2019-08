I Samsung Galaxy Note 10 ed il “mistero” dell’elemento ellittico | cos’è lo chiarisce il

La scheda tecnica di Samsung Galaxy A90 è ottima - sembra un top di gamma : Stando alle ultime indiscrezioni, il Samsung Galaxy A90 sarà disponibile soltanto in versione 5G e avrà un processore Qualcomm Snapdragon 855 L'articolo La scheda tecnica di Samsung Galaxy A90 è ottima, sembra un top di gamma proviene da TuttoAndroid.

Screenshot Samsung Galaxy Note 10 : Come prendere Screenshot su Samsung Note 10 in modo veloce ecco la Guida uso smartphone per acquisire velocemente uno Screenshot su telefono Android

Screenshot Samsung Galaxy Note 10+ : Come prendere Screenshot su Samsung Note 10+ in modo veloce ecco la Guida uso smartphone per acquisire velocemente uno Screenshot su telefono Android

Ecco quanto potrebbero costare le nuove cuffie Type-C Samsung e il caricabatterie da 45 W di Galaxy Note 10 : Ecco quanto dovrebbero costare le nuove cuffie USB Type-C a marchio AKG con cancellazione del rumore e il caricabatterie da 45 W, pensati per Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+. Saranno venduti come accessori separati. L'articolo Ecco quanto potrebbero costare le nuove cuffie Type-C Samsung e il caricabatterie da 45 W di Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Ecco le prime presunte feature dei Samsung Galaxy M21 - M31 e M41 : Scopriamo insieme quelle che potrebbero essere alcune delle più importanti caratteristiche dei Samsung Galaxy M21, Galaxy M31 e Galaxy M41 L'articolo Ecco le prime presunte feature dei Samsung Galaxy M21, M31 e M41 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10+ Aura Blue in arrivo in Europa e la pellicola sul display preinstallata può essere rimossa : La variante Aura Blue del Samsung Galaxy Note 10+ potrebbe essere commercializzata anche al di fuori degli Stati Uniti. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy Note 10+ Aura Blue in arrivo in Europa e la pellicola sul display preinstallata può essere rimossa proviene da TuttoAndroid.

Ecco le fotocamere della gamma dei Samsung Galaxy A 2020 : almeno tre sensori e fino a 108 megapixel : Ecco le ultime sulla gamma intera dei Samsung Galaxy A 2020. Al di là di ulteriori conferme sui nomi spuntano un mucchio di dettagli sulle fotocamere che monteranno: tre sensori come minimo e fino a 108 megapixel. L'articolo Ecco le fotocamere della gamma dei Samsung Galaxy A 2020: almeno tre sensori e fino a 108 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Honor 20 Pro vs OnePlus 7 Pro vs Samsung Galaxy S10+ : confronto sull’interfaccia : Sul popolare portale XDA-Developers è apparso un interessante confronto tra tre modelli top di gamma come Honor 20 Pro, OnePlus 7 Pro e Samsung Galaxy S10+ (versione Snapdragon) andandosi a concentrare su parametri molto importanti come la velocità e la fruizione dell’esperienza utente e la fluidità dell’interfaccia. D’altra parte sono due particolari fondamentali della vita […] L'articolo Honor 20 Pro vs OnePlus 7 Pro ...

Samsung Galaxy Tab S6 ha una grande marcia in più grazie al file system F2FS : Anche per il Samsung Galaxy Tab S6 il produttore coreano ha deciso di effettuare lo switch dal sistema EXT4 file system a quello basato su F2FS L'articolo Samsung Galaxy Tab S6 ha una grande marcia in più grazie al file system F2FS proviene da TuttoAndroid.

Il probabile successore del Samsung Galaxy Watch ottiene la certificazione ufficiale : Un dispositivo indossabile di Samsung, che con molta probabilità sarà Galaxy Watch 2, ottiene la certificazione ufficiale. L'articolo Il probabile successore del Samsung Galaxy Watch ottiene la certificazione ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di luglio - Huawei Mate 20 X 5G un watermark per le foto : Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di luglio 2019, Huawei Mate X 5G invece un aggiornamento con un watermark per le foto L'articolo Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di luglio, Huawei Mate 20 X 5G un watermark per le foto proviene da TuttoAndroid.

La patch del mese sui Samsung Galaxy S10 : XXS3ASH1 di agosto 2019 : Proprio come già successo ai Samsung Galaxy S9, Note 9 e Note 8, ecco arrivare anche a bordo dei Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e il nuovo aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto 2019, pronta a fare capolino a ridosso degli attuali top di gamma, solo di recente affiancati dai nuovi Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus. La distribuzione sembra essere partita nel Vecchio Continente, con le prime segnalazioni arrivate anche nel ...

Aggiornate i vostri Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10e - ecco le patch di sicurezza di agosto 2019 : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus e Galaxy S10e stanno ricevendo l'aggiornamento che introduce le patch di sicurezza di agosto 2019. L'articolo Aggiornate i vostri Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e, ecco le patch di sicurezza di agosto 2019 proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 16 disponibile anche per Samsung Galaxy S10 - Galaxy S10+ e Galaxy S10e : LineageOS 16 basata su Android 9 Pie arriva anche per la serie Samsung Galaxy S10, per il momento in beta: scopriamo cosa va e cosa non va e come installarla. L'articolo LineageOS 16 disponibile anche per Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e proviene da TuttoAndroid.