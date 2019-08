I capolavori dell' estate? Meglio rileggere quelli usciti mezzo secolo fa

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 17 agosto 2019) Stefania Vitulli Al posto dei soliti serial e dei soliti nomi un salto nel '69: con Vonnegut, Puzo e Roth La risposta più praticata da chi nell'ambiente letterario si sente chiedere se un romanzo che vende è davvero un capolavoro, la risposta che accontenta tutti e li mette pure a tacere, la risposta che permette di cavarsela con classe è: «Sarà il tempo a decidere». Il lettore non abituale che d'deve mettere in valigia un buon romanzo, oltre a servirsi del passaparola butta un occhio alle pile più alte in libreria e alle posizioni altrettanto alte in classifica: ci sonoin vista in questa2019? Potremmo cavarcela anche noi con la risposta di classe di cui sopra, se non fosse che qualche osservazione spicciola ci fa venire il dubbio: tra chi vende parecchio e occupa i primi posti ci sono l'immancabile premio Strega, l'immancabile primo volume di una ...

