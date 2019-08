Huawei | Usa verso altri 90 giorni di proroga al bando

Huawei - gli Usa verso una proroga di 90 giorni dello stop al bando : Secondo Reuters il Dipartimento del Commercio americano potrebbe permettere per altri tre mesi alla società cinese di acquistare beni e servizi da aziende americane. Nel weekend colloquio telefonico Trump-Xi

Huawei potrebbe vendere smartphone negli USA sotto mentite spoglie : Inviare gli smartphone in Messico, eliminare ogni logo e spedirli da lì agli Stati Uniti d'America: questo era il piano di Huawei per aggirare il ban di Trump. L'articolo Huawei potrebbe vendere smartphone negli USA sotto mentite spoglie proviene da TuttoAndroid.

Il tira e molla USA-Cina-Huawei danneggia tutti e la situazione non si sblocca : La situazione tra Huawei e gli Stati Uniti non è ancora chiara e lo stallo continua, ma il periodo di tre mesi si avvicina alla conclusione: ad andarci di mezzo sono un po' tutti, comprese le azienda USA. L'articolo Il tira e molla USA-Cina-Huawei danneggia tutti e la situazione non si sblocca proviene da TuttoAndroid.

Il tira e molla USA-Cina-Huawei danneggia tutti gli attori e la situazione non si sblocca : La situazione tra Huawei e gli Stati Uniti non è ancora chiara e lo stallo continua, ma il periodo di tre mesi si avvicina alla conclusione: ad andarci di mezzo sono un po' tutti, comprese le azienda USA. L'articolo Il tira e molla USA-Cina-Huawei danneggia tutti gli attori e la situazione non si sblocca proviene da TuttoAndroid.

La battaglia Usa-Cina passa dai sistemi operativi : Huawei lancia HarmonyOS per sostituire Android : Huawei, la società cinese messa al bando da Trump corre ai ripari. Pronto un nuovo sistema operativo per tutti i dispositivi per sostituire Android, dopo che Google ha annunciato la revoca delle forniture

Huawei - nuovo divieto Usa : proibiti gli acquisti alle agenzie federali : Il provvedimento riguarda cinque società cinesi: oltre a Huawei coinvolte Zte, Hytera, Dahua e Hikvision. La nuova norma entrerà in vigore a partire dal prossimo 13 agosto

Taiwan - Huawei - Iran e Corea Usa vs Cina - ma quale accordo... : Si dialoga sulla trade war ma intanto le due potenze se le danno di santa ragione a livello strategico: tripla mossa contemporanea di Xi su Taiwan, Iran e Corea. Trump risponde su Huawei Segui su affaritaliani.it

Huawei continua a lavorare con Google su Fuchsia mentre il governo USA ancora prende tempo : Nonostante il ban da parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ai danni di Huawei, il colosso cinese pare continui a lavorare con Google L'articolo Huawei continua a lavorare con Google su Fuchsia mentre il governo USA ancora prende tempo proviene da TuttoAndroid.

Huawei avrebbe annullato il lancio di uno smart speaker con Google Assistant a causa del ban USA : Una delle "vittime" della situazione che si è venuta a creare in seguito al ban di Huawei da parte degli Stati Uniti è uno smart speaker con Google Assistant L'articolo Huawei avrebbe annullato il lancio di uno smart speaker con Google Assistant a causa del ban USA proviene da TuttoAndroid.

Huawei starebbe già riducendo la dipendenza da fornitori USA : Secondo le ultime affidabili voci che arrivano oltreoceano, Huawei starebbe riducendo in modo importante la dipendenza da fornitori americani. La motivazione è sempre la stessa, naturalmente, ovvero alla decisione del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di inserire il colosso cinese all’interno della cosiddetta “Entity-List” vietando alle imprese a stelle e strisce di poter vendere […] L'articolo Huawei starebbe ...

Huawei continua a tagliare i ponti con le compagnie USA - ma qualcuno resta fedele : Huawei taglia i ponti con le compagnie americane, tra cui FedEx, ma alcuni produttori rimangono fedeli e chiedono deroghe alle spedizioni. L'articolo Huawei continua a tagliare i ponti con le compagnie USA, ma qualcuno resta fedele proviene da TuttoAndroid.

Incredibile Huawei : fatturato in crescita nonostante il ban USA : Sono stati tre mesi difficili per Huawei per via del ban USA che ha praticamente costretto il produttore cinese a reggere un onda d'urto improvvisa, estromettendolo dagli affari americani (le proporzioni del ciclone che ha investito l'azienda di Shenzen è ancora più chiara considerando che per alcune settimane sono state interrotte le partnership con le società locali). Come riportato da 'mobileworldlive.com', la crescita del colosso cinese, ...

Huawei continuerà ad utilizzare i processori Qualcomm sui propri smartphone - governo USA permettendo : Il fondatore e CEO di Huawei ha confermato che il produttore continuerà a rifornirsi dalle aziende statunitensi se il governo degli USA lo consentirà L'articolo Huawei continuerà ad utilizzare i processori Qualcomm sui propri smartphone, governo USA permettendo proviene da TuttoAndroid.

I rapporti fra Huawei e gli USA di nuovo in crisi - questa volta a causa della Corea del Nord : Huawei starebbe collaborando con la Corea del Nord da 8 anni secondo il Washington Post; nel frattempo l'amministrazione Trump ha deciso di concedere delle licenze a tempo all'azienda, la quale sta però licenziando il 70% dei dipendenti sotto Futurewei. La situazione non è certamente delle migliori. L'articolo I rapporti fra Huawei e gli USA di nuovo in crisi, questa volta a causa della Corea del Nord proviene da TuttoAndroid.