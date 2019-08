Huawei | gli Usa verso una proroga di 90 giorni dello stop al bando

Huawei Mate 9 riceve la EMUI 9.1 con le patch di luglio : rollout in corso anche in Italia : Il numero di build che la identifica è 9.1.0.252(C432E7R1P8) mentre il "peso" supera i 3 GB, giustificati dal gran numero di novità L'articolo Huawei Mate 9 riceve la EMUI 9.1 con le patch di luglio: rollout in corso anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Huawei potrebbe vendere smartphone negli USA sotto mentite spoglie : Inviare gli smartphone in Messico, eliminare ogni logo e spedirli da lì agli Stati Uniti d'America: questo era il piano di Huawei per aggirare il ban di Trump.

Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di luglio - Huawei Mate 20 X 5G un watermark per le foto : Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di luglio 2019, Huawei Mate X 5G invece un aggiornamento con un watermark per le foto

Huawei P Smart 2019 sta ricevendo l'aggiornamento con la EMUI 9.1 e le patch di sicurezza di luglio 2019 : Huawei P Smart 2019 sta ricevendo l'aggiornamento software con la nuova EMUI 9.1 e le patch di sicurezza relative al mese di luglio 2019.

Anche Huawei lancerà il suo Google Maps e si chiamerà Map Kit : ecco i dettagli : Huawei ha annunciato di essere al lavoro su un servizio rivale di Google Maps, che si chiamerà Map Kit. ecco come dovrebbe funzionare e quando sarà disponibile.

Torna il sereno tra Huawei e Android : gli smartphone dell'OEM rientrano tra i prodotti Enterprise : Tutti avevano creduto che HarmonyOS dovesse sostituire degnamente Android nella gestione software degli smartphone Huawei e Honor, ma a quanto pare non sarà necessario (diciamo che qualcosa avevamo intuito, ma che inizialmente la data del 19 agosto, che cadrà tra meno di una settimana, ci aveva un po' fatto intimorire). Nel corso dell'evento di presentazione del sistema operativo proprietario, il colosso cinese ha fatto sapere di voler ancora a ...

Ecco come Huawei è al lavoro per migliorare il software fotografico dei suoi smartphone : Huawei fa coppia con Meitu con lo scopo di migliorare ulteriormente il software fotografico e quindi la resa dei suoi smartphone in un settore in cui la fa già da padrone.

Huawei punta sugli sviluppatori e annuncia traguardi e progetti : Nell'ambito della Huawei Developer Conference 2019, il produttore ha annunciato importanti traguardi per i servizi mobile. Ecco tutti i dettagli

Huawei sempre più convinta della sua promessa : gli smartphone verranno aggiornati regolarmente ad Android Q : Huawei conferma nuovamente le proprie intenzioni e afferma che gli aggiornamenti alla prossima versione di Android procederanno regolarmente.

Samsung domina il mercato degli smartphone in Europa - in calo Huawei e Apple : La fotografia scattata dagli analisti di Canalys mostra un'istantanea del mercato europeo degli smartphone che ha chiuso il secondo trimestre 2019 a quota 45,1 milioni di unità, praticamente invariato rispetto ai 41,2 milioni di un anno fa, tuttavia sono cambiate le quote delle principali aziende. Samsung ha beneficiato del bando americano a Huawei che ha perso terreno assieme a Apple.

Redmi Note 7 - Huawei P30 Lite - Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 Pro tra le migliori offerte della giornata : Il mercato degli smartphone è in continuo fermento: tanti sconti su Redmi Note 7, Huawei P30 Pro, Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S10e e Galaxy A50

Huawei parla del futuro di HarmonyOS - degli aggiornamenti di sicurezza e degli smartphone attualmente in commercio : Durante la conferenza degli sviluppatori che si è tenuta in Cina, Huawei si è lasciata andare a dichiarazioni sul futuro della compagnia e di come HarmonyOS interesserà i consumatori.

Il tira e molla USA-Cina-Huawei danneggia tutti gli attori e la situazione non si sblocca : La situazione tra Huawei e gli Stati Uniti non è ancora chiara e lo stallo continua, ma il periodo di tre mesi si avvicina alla conclusione: ad andarci di mezzo sono un po' tutti, comprese le azienda USA.