Hong Kong | la marcia dei professori apre l' ennesimo weekend di proteste

Hong Kong - via all’11° weekend di proteste. Pechino : “Non escluso uso della forza - ma non sarà come Tienanmen”. Monta il caso Disney : “Non ci sarà un’altra Tienanmen“, assicura il governo cinese, pur non escludendo “l’opzione dell’uso della forza“. Proprio per questo “il rischio c’è”, come replicano da più parti. Alla vigilia dell’undicesimo weekend consecutivo di proteste antigovernative ad Hong Kong, non si placano le tensioni sia locali sia internazionali. Mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ...

A Hong Kong l’undicesimo weekend di proteste : i manifestanti sfidano i divieti : Nessuna delle cinque manifestazioni è stata autorizzata dalle autorità. Si dimette il ceo della compagnia aerea Cathay Pacific

'Nuova Tienanmen' a Hong Kong?/ Cina "uso forza militare un'opzione" : il mondo trema : 'Nuova Tienanmen' a Hong Kong? Caos tra Cina, Usa e proteste dei giovani: Pechino 'uso forza militare resta un'opzione valida'; il mondo trema

La Cina non esclude l'uso della forza a Hong Kong. Timori per l'economia : “Non sarà una nuova piazza Tiananmen” ma “l’uso della forza è un’opzione”. La Cina non esclude interventi armati a Hong Kong e, nell’annunciarlo attraverso l’organo d’informazione ufficiale del governo, il Global Times, fa un riferimento alla repressione nella piazza di Pechino trent’anni fa. Rispetto a quanto accaduto Il raduno delle forze paramilitari a Shenzhen, si ...

Hong Kong - media Cina : non sarà Tienanmen : 12.05 Hong Kong non sarà la "ripetizione dell'incidente politico del 4 giugno del 1989", la repressione di Tienanmen, qualora Pechino decida contromisure che includano l'uso della forza. In un raro riferimento ai sanguinosi fatti di Pechino seguiti alle proteste pro-democrazia degli studenti di 30 anni fa,il Global Times accusa gli Usa di interferenze, assicurando che la Cina può far leva su metodi più sofisticati di quelli di 30 anni fa. Il ...

CAOS Hong KONG/ Quel patto tra mafia cinese e Pechino su controllo e repressione : La stampa internazionale ha fatto cenno alla presenza delle triadi durante la repressione del movimento di protesta nella città di HONG KONG

La Cina minaccia ma Hong Kong non molla. E Trump fa da paciere : Xi è un grande leader : Gli Stati Uniti si inseriscono nella prova di forza tra la Cina e Hong Kong: i manifestanti della regione autonoma non hanno intenzione di arrendersi e Pechino fa sfilare migliaia di uomini della polizia militare in uno stadio a Shenzen, al confine con Hong Kong, minacciando di essere in grado di "reprimere i disordini rapidamente". Nel frattempo il presidente americano, Donald Trump, che deve fare i conti con il crollo delle borse e lo spettro ...

Hong Kong - il Dragone cinese prepara la prova di forza mentre Trump si appella a Xi : La prova di potenza fa presagire il peggio. Migliaia di uomini della polizia militare cinese hanno sfilato in uno stadio a Shenzen, al confine con Hong Kong. Nello stadio, secondo quanto accertato da un cronista dell’agenzia France Presse, ci sono anche veicoli armati per il trasporto di truppe, il che accresce i timori di un intervento militare cinese nel territorio. Questo sfoggio di mezzi e potenza militare - anticipato dallo ...

Hong Kong - Trump a XI : "Incontriamoci" : 11.58 "Conosco molto bene il presidente cinese Xi. Grande leader che ha molto rispetto per il suo popolo, e un brav'uomo in un 'affare difficile'.Non dubito che se il presidente Xi vuole risolvere rapidamente e umanamente il problema di Hong Kong, possa farlo. Incontro personale?".Lo twitta il presidente americano Trump a proposito della crisi a Hong Kong,suggerendo un incontro tra i due. La Cina "vuole certamente un accordo" commerciale gli ...

Hong Kong - Trump chiede incontro a Xi Jinping per risolvere “rapidamente” la crisi. E la Cina invia truppe al confine : Rimane alta la tensione a Hong Kong. Dopo i due giorni di stop dei voli all’aeroporto internazionale per le proteste, la Airport Authority ha ottenuto un’ingiunzione temporanea che impedisce ai manifestanti di entrare in alcune aree dello scalo e la situazione è tornata così alla normalità. I voli sono ripresi e le proteste si sono spostate nel quartiere di Sham Shui Po: qui circa 100 manifestanti hanno puntato i laser contro una stazione di ...

Hong Kong - veicoli armati al confine : 10.56 Migliaia di uomini della polizia militare cinese hanno sfilato in uno stadio a Shenzen,al confine con Hong Kong. La presenza di veicoli armati per il trasporto truppe accresce i timori di un intervento militare cinese per fermare le proteste per la democrazia nell'ex colonia britannica, spesso sfociate in scontri tra manifestanti e polizia. Dopo 2 giorni di stop dei voli all'aeroporto per le proteste, la Airport Authority ha ottenuto ...

Migliaia di soldati cinesi hanno partecipato a una parata militare al confine con Hong Kong - dice AFP : Secondo AFP, Migliaia di soldati cinesi avrebbero partecipato a una parata militare in uno stadio di Shenzhen, città della Cina che si trova appena al di là del confine con Hong Kong. Diversi testimoni hanno detto di avere visto all’interno

Hong Kong - i manifestanti non lasceranno più spazio alle provocazioni : Iniziata nei primi di giugno in contrasto alla legge sull'estradizione, che avrebbe permesso alle autorità locali di far processare i dissidenti a Pechino, la "protesta delle mascherine" adesso si allarga al grido della democrazia sotto bandiere rosse di Taiwan, considerato emblema orientale della libertà, e cartelloni gialli, a richiamare il cosiddetto "movimento degli ombrelli" nato nel 2014. Nonostante la sospensione della legge in questione ...

A Hong Kong i manifestanti arretrano - i blindati avanzano : I manifestanti fanno un passo indietro, i blindati fanno un passo avanti. Nel Risiko-Hong Kong i margini per una mediazione sembrano ormai consumati. I dimostranti arretrano fisicamente, con l’aeroporto di Hong Kong che riprende a funzionare e ottiene un divieto giudiziario di manifestare nello scalo, ma la protesta continua, con cinque richieste su cui chiedono una risposta da parte delle autorità. Nel frattempo la Cina avanza: le ...