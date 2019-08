HEATHER PARISI SFOTTE LORELLA CUCCARINI ' Cercasi ascolti per ballerine sovraniste'

HEATHER PARISI contro Lorella Cuccarini : “Cercasi disperatamente ascolti tv”. E Rita Dalla Chiesa la difende : “Alla faccia della solidarietà tra colleghe” : Nuova puntata della battaglia a colpi di tweet tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini, le due ballerine per eccellenza della televisione italiana. “Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste“, ha cinguettato la showgirl di origini statunitensi, che, riferendosi alle idee politiche della collega, ha commentato gli ascolti del programma “Grand Tour” andato in onda ieri sera su Rai1 ...

HEATHER PARISI attacca Lorella Cuccarini per gli ascolti (bassi) di Grand Tour : "Houston - abbiamo un problema!" : Non decolla il precampionato televisivo di Lorella Cuccarini con il suo Grand Tour su Rai 1: la puntata di ieri ha radunato sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 1.491.000 telespettatori con il 9.8% di share, riuscendo a farsi battere dalla replica di un film del ciclo romantico di Rosamunde Pilcher intitolato Un piacevole imprevisto.Sulla conduttrice, attesa a settembre dalla sfida de La Vita in Diretta al fianco di Alberto Matano, sono ...

HEATHER PARISI di nuovo contro la Cuccarini : «Cercasi disperatamente ascolti per ballerine sovraniste» : Heather Parisi La rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini si arricchisce di altri (evitabili) capitoli. Mentre la showgirl romana è impegnata su Rai 1 con Grand Tour e la preparazione della nuova Vita in Diretta, il suo ‘alter ego’ statunitense le lancia nuove frecciate via social da Hong Kong, dove ormai risiede da anni. “Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine ...

HEATHER PARISI elogia manifestanti Hong Kong/ 'Giovani danno immensa speranza' : Imperversa a Hong Kong la protesta dei manifestanti, aeroporto occupato. Heather Parisi elogia i tanti giovani scesi in campo.

HEATHER PARISI si schiera con i manifestanti di Hong Kong : Heather Parisi rinnova il suo supporto ai manifestanti di Hong Kong tramite il suo profilo Twitter, dove ammette la sua preoccupazione per la situazione politica dell'ex colonia inglese. La donna ha quindi deciso di uscire allo scoperto e di affidare il suo messaggio a Twitter, piattaforma amata da Heather Parisi per sollevare sempre qualche polemica. “Ci sono mille verità su quanto accade a Hong Kong adesso e una sola certezza: migliaia di ...

Fabrizio Frizzi - HEATHER PARISI e Renato Zero/ 'Stasera il varietà' a Techetechetè : A Techetechetè spazio al varietà con i ricordi 'degli anni numero 4', '64-'74-'84-'94. Nel montaggio, Fabrizio Frizzi, Renzo Montagnani, Renato Zero e...

HEATHER PARISI le conduttrici tv mi fanno tristezza : La showgirl Heather Parisi ha rilasciato un’ intervista al portale “Italian do it better” e lancia pesanti frecciatine per alcune sue colleghe. Heather Parisi non è nuova a lanciare frecciatine velenose nei confronti di colleghe conduttrici tv o di altri personaggi del mondo dello spettacolo. Prima di tutto c’è la sfida perenne con Lorella Cuccarini, durante l’intervista la ballerina si è concentrata su uno degli argomenti che le stanno ...