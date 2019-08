Heather Parisi di nuovo contro la Cuccarini | «Cercasi disperatamente ascolti per

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 17 agosto 2019)La rivalità trae Lorellasi arricchisce di altri (evitabili) capitoli. Mentre la showgirl romana è impegnata su Rai 1 con Grand Tour e la preparazione della nuova Vita in Diretta, il suo ‘alter ego’ statunitense le lancia nuove frecciate via social da Hong Kong, dove ormai risiede da anni. “Houston, abbiamo un problema!televisivi per ballerine sovraniste“ ha scritto lasu Twitter, con evidente riferimento – pur senza nominarlo – ai tiepidi risultati di Grand Tour, il programma on the road che vede lain viaggio per l’Italia con Angelo Mellone e Peppone. La terza puntata di ieri sera ha raggiunto il 9.8% di share, in linea con i risultati di martedì (9.2%) e in calo rispetto al 12.4% dell’esordio di venerdì 2 agosto.a parte, già in ...

heather_parisi : 1.7 milioni di Hongkongers hanno manifestato sotto la pioggia oggi a Hong Kong. Se non l'avessi visto con i miei oc… - heather_parisi : Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste. #sovraniste #sovranismo #heatherparisi - heather_parisi : @ritadallachiesa Nel tuo profilo vedo tanta solidarietà per gli animali e ora per le colleghe. Ti fa onore. Te ne f… -