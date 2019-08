Fonte : agi

(Di sabato 17 agosto 2019) "Dopo lo sblocco delle assunzioni che erano ferme dal 2009, è l'ora di riordinare il sistemaper la nostra sanità. Serve uno sforzo di tutti ed un grande senso di responsabilità, sarebbe una riforma epocale capace di migliorare tutto il sistema nel suo complesso, siadegli operatori sanitari che del Servizio sanitario nazionale". Lo scrive il ministroSanità Giuliasu Twitter. "Già nelle prossime settimane potremmo discuterenostradi riforma con i ministeri coinvolti - prosegue - in primis il MIUR, la Funzione Pubblica, MEF, coinvolgendo altresì tutti i pilastri su cui si poggia il sistema dalle associazioni dei medici e dei pazienti, le regioni e le università, sono sicura che ognuno di loro saprà avere un ruolo responsabile in questo processo. Le Regioni stanno cercando di mettere le toppe come possono, ma sono ...

LegaSalvini : ++ L'ITALIA DEI 'BARBARI' NON VUOLE INCIUCI, VUOLE VOTARE ++ - Agenzia_Italia : Grillo annuncia la bozza per il riordino della formazione post laurea nella sanità - filipponico1962 : @MiScappa @MarceVann @MPenikas @ricdil1 @Andreaa94__ @JOE30400373 @JUREGRANDE @Luca_Mussati @steal61 @battistabd… -