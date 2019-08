Governo M5S Pd solo a certe condizioni Perché votare non è un dramma

M5S : "Di Maio premier per salvare il Governo? Fake news" (VIDEO) : Il Movimento 5 Stelle smentisce trattative con la Lega finalizzate a dare la premiership a Luigi Di Maio per ricomporre la crisi di governo: "Quanto riportato da alcuni organi di stampa è totalmente falso" spiegano i pentastellati in una nota. Salvini ora pensa al rimpasto con i 'ministri del sì'. Di Battista: 'M5S cerchi interlocutori più seri' Di Battista interviene sul ...

Un Governo istituzionale potrebbe distruggere definitivamente M5s : di Michele Caimmi Il 23 aprile 2018 Sergio Mattarella conferisce a Fico, presidente della Camera, un mandato esplorativo: il suo compito è quello di verificare la possibilità di una maggioranza tra M5S e Pd. Il mandato ha poi esito positivo. Il 29 Matteo Renzi, intervistato su Rai Uno da Fazio, stronca ogni possibile trattativa con il Movimento di Di Maio. Come scopriremo più tardi, alla Leopolda dello stesso anno, in quella settimana di fine ...

Crisi di Governo - M5s dice no a Salvini : “Ha scelto Berlusconi. Voleva fregarci - si è fregato da solo” : Le offerte di Matteo Salvini? Respinte al mittente. Il Movimento 5 stelle mette un secco no a un nuovo accordo con il leader leghista e lo fa con un post pubblicato questa mattina sul blog delle stelle: “Vorremmo mettere una cosa in chiaro, visto che ancora non lo è per tutti – si legge – Salvini e la Lega non solo hanno fatto cadere il governo a Ferragosto, portando il Paese sull’orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e ...

Crisi di Governo - a che punto siamo dopo 9 giorni : la retromarcia di Salvini - le parole di Conte e le ipotesi di accordo Pd-M5s : Se fosse il Monopoli, si potrebbe dire che la partita rischia di ripartire dal via. Ma quello che dura ormai da nove giorni non è il Monopoli. Si tratta, invece, della prima Crisi di governo scatenata in pieno agosto nella storia della Repubblica. Per 73 lunghi anni l’estate politica degli italiani è stata occupata da governi balneari, rimpasti, polemiche e persino decreti salvaladri votati mentre Roberto Baggio segnava due gol alla ...

Zingaretti stoppa Renzi e Delrio Governo M5S-Pd? Strada in salita : Alle ore 17:58 di venerdì 16 agosto arriva l'ennesimo colpo di scena in questa crisi di mezza estate il cui epilogo è ancora tutto da scrivere. Il segretario del Partito Democratico pubblica un breve ma significativo post su Facebook per dettare la linea ai suoi. I punti chiave delle...

Quali margini ci sono perché Lega e M5s restino insieme al Governo? : Il Movimento 5 stelle attacca le 'giravolte' della Lega e smentisce possibili nuovi accordi con il partito di Salvini che ha presentato la mozione di sfiducia contro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. A tre giorni dalla seduta dell'Aula del Senato per le comunicazioni del premier - che valuterà se salire al Colle prima del voto sulle risoluzioni con cui si dovrà concludere il dibattito sul suo intervento o se attenderne l'esito - ...

Contratto "alla tedesca" per un Governo M5S Pd : il "forno" è riaperto : Frattura nel partito democratico che lunedì sarà impegnato in un difficile voto in direzione sulla crisi di governo. Se il...

Governo - per Delrio con M5S serve accordo alla tedesca : Governo:"Salvini ha fatto errore clamoroso, un autogol e ora e' terrorizzato dall'idea di un accordo tra noi e il Movimento 5 Stelle".

M5S : "Con la Lega mai dire mai - Salvini via dal Viminale Governo col Pd? Buone possibilità". L'intervista-bomba : "Allo stato il leader della Lega si è dimostrato non affidabile. Sarebbe molto complicato, però in politica non esiste il mai. Certamente, però, non alle condizioni di prima". Con queste parole il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso, intervistato...

Perché un Governo PD – M5s non può che finire male - molto male : Sfiducia, rimpasto, rimpastino, elezioni, governo di scopo, patto di legislatura, governo di responsabilità nazionale. Abbiamo guardato al futuro e vi diciamo che non c'è un solo epilogo possibile di questa crisi di governo, ma diversi scenari. Tutti oltremodo tremendi. Proviamo a capire Perché la linea Papeete ha definitivamente trasformato la politica italiana in una farsa.Continua a leggere

Governo - Renzi : "E' la crisi politica più folle del mondo" | E rilancia l'alleanza col M5s : L'ex premier attacca Matteo Salvini, colpevole, a suo parere, di aver provocato la crisi per evitare la Manovra. E ancora sul decreto Sicurezza bis: "Salvare un uomo non può essere un delitto"

Crisi di Governo - Delrio suggerisce la via al Pd : “Con il M5s serve un accordo alla tedesca. Reddito di cittadinanza? Ha luci e ombre” : Un nuovo contratto di governo sul modello di quello che da tanti tiene in piedi la Grosse Koalition e i governi Merkel in Germania. Ma questa volta avendo “chiara l’idea di cosa serve al Paese”. Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, traccia la strada che a suo avviso il Partito democratico dovrà percorrere per arrivare a un’intesa con il Movimento 5 stelle. “Ciò che serve è un accordo alla tedesca, come ...