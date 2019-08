Gli Stati Uniti hanno emesso un mandato per il sequestro della petroliera iraniana Grace 1

In molti aeroporti internazionali deGli Stati Uniti ci sono stati dei ritardi a causa di un problema informatico : In molti grandi aeroporti degli stati Uniti ci sono stati dei ritardi sui voli internazionali a causa di un problema tecnico dei computer. I ritardi sono stati significativi in almeno quattro stati e tra gli altri hanno colpito gli aeroporti

NeGli Stati Uniti è stato approvato un nuovo farmaco per la cura della tubercolosi : Mercoledì la Food and Drug Administration, l’agenzia del governo degli Stati Uniti che si occupa di regolamentare farmaci e prodotti alimentari, ha approvato un nuovo farmaco per la tubercolosi – una delle più gravi malattie infettive al mondo – che

Gli Stati Uniti hanno chiesto a Gibilterra di non rilasciare la petroliera Grace 1 - fermata il 4 luglio perché trasportava petrolio iraniano : Gli Stati Uniti hanno avanzato una richiesta d’emergenza a Gibilterra per non rilasciare la petroliera Grace 1, fermata il 4 luglio perché trasportava petrolio iraniano che si sospettava fosse diretto in Siria. BBC News spiega che la nave stava per

Mar Ligure : avvistati 3 capodoGli : Nel Mar Ligure sono stati avvistati 3 capodogli maschi, a circa 5 miglia al largo di Sanremo, dai biologi dell’Istituto di ricerca Tethys. “L’avvistamento è avvenuto in un punto la cui profondità del mare è di circa 600 metri, tra il canyon di Arma di Taggia e i due canyon di Bordighera,” ha spiegato la biologa marina Sabina Airoldi. Due esemplari erano Hide e Onda, già incontrati il 18 giugno scorso dai ricercatori. ...

Manager Vinci morto in Croazia - arrestati proprietario e skipper dello yacht. I fiGli sono gravi : arrestati Il proprietario e lo skipper dello yacht in cui ha perso la vita il Manager siciliano Eugenio Vinci, per aver installato un motore nella barca senza seguire le norme di sicurezza, causando quindi la fuoriuscita dei gas tossici. Si tratta, secondo la polizia, di un uomo di 23 anni ed uno di 27 anni, entrambi croati.Continua a leggere

Crisi al "Pastation". I consiGli di Verdini a tavola con lo stato maggiore leghista : Anche i proclami bellici sembrano meno convinti, i comizi più blandi, la mascella meno volitiva, in questa Crisi più strampalata del mondo che sembra non arrivare mai a un punto fermo. Giocata sull’ambiguità delle parole, nella perdurante sensazione che si risolva in una pagliacciata. La verità è che Salvini si è “incartato”, si sente incastrato, così è, nella classica ...

Lirica : ConsiGlio indirizzo Teatro Massimo - ’no ragione ostativa per Giambrone’ : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – “Dopo ampia discussione, il Consiglio di indirizzo del Teatro Massimo ritiene che risulti non contestate né contestabile la legittimità della procedura e della relativa proposta di nomina a Sovrintendente di Francesco Giambrone e per quanto richiesto ritiene non sussistere alcuna ragione ostativa di opportunità in considerazione dell’assoluta specificità, importanza ed autonomia ...

Brindisi - pestato per relazione con moGlie di un detenuto : arrestati mamma e fiGli : Hanno aggredito un ragazzo con calci, pugni e schiaffi al volto, usando anche un bastone, perché aveva una relazione sentimentale con la moglie di un loro parente, attualmente in carcere. È accaduto a Brindisi, dove tre persone sono state arrestate dalla Polizia con l’accusa di tentato omicidio aggravato da premeditazione, motivi futili e dall’aver agito con crudeltà. Alla vittima dell’aggressione, un giovane Brindisino, era ...

Il governo deGli Stati Uniti limiterà la difesa degli animali a rischio d’estinzione : Prima di decidere se una specie meriti o meno protezione, si potrà tenere in considerazione l'impatto economico di quella protezione

Gli Stati Uniti hanno rimandato alcuni dazi su prodotti cinesi che avrebbero dovuto entrare in vigore a settembre : Gli Stati Uniti hanno rimandato di tre mesi alcuni dei nuovi dazi su prodotti cinesi che avrebbero dovuto entrare in vigore a settembre: tra cui quelli su telefoni cellulari, computer portatili e giocattoli. La decisione è stata presa per permettere

Stati Uniti - Trump vuole negare il permesso di soggiorno aGli immigrati che dipendono dall’assistenza pubblica : “L’immigration and Nationality Act chiarisce che ci cerca di entrare negli Usa non dev’essere un carico pubblico”. È quanto prevede la nuova misura sull’immigrazione voluta da Donald Trump, secondo cui negli Stati Uniti sarà negato l’ingresso ai migranti che potrebbero aver bisogno di assistenza pubblica, mentre i migranti regolari già all’interno dei confini che dipendono dal welfare del Paese non potranno ...

India - piogge torrenziali devastano Gli Stati del sud e dell’ovest : oltre 140 morti : oltre 140 persone sono morte e centinaia sono rimaste senza casa a causa delle piogge torrenziali che stanno devastando il sud e l’ovest dell’India. Lo riferiscono le autorità degli stati più colpiti, tra i quali il Kerala. A giugno nel continente è iniziata la stagione dei monsoni che durerà fino a settembre L'articolo India, piogge torrenziali devastano gli stati del sud e dell’ovest: oltre 140 morti proviene da Il Fatto ...

Consigli israeliani aGli Stati Uniti sulle stragi : Secondo Danny Yatom, ex direttore dell’agenzia di intelligence israeliana Mossad, è tempo che gli Stati Uniti cambino atteggiamento nei confronti della violenza armata. “Probabilmente gli Stati Uniti dovrebbero considerarla come un attacco terroristico anche se la persona che preme il grilletto è ci