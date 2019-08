Fuga da film | così è evaso Vincenzo Sigigliano | ricerche in tutta Italia

Fuga da film - così è evaso Vincenzo Sigigliano : l'identikit - ricerche in tutta Italia : Una Fuga da film , ma non è una pellicola. E' un'evasione ben congegnata per la quale si sospetta possa aver avuto qualche...

Sembra un film - detenuto tenta Fuga vestito e mascherato come la figlia : Sembra una scena di un film ma è successo realmente a Rio de Janeiro. Il boss di una gang brasiliana Clauvino da Silva ha tentato la fuga dal carcere in cui è detenuto utilizzando un escamotage degno delle migliori produzioni di Hollywood. In occasione della visita della figlia adolescente, l'uomo ha indossato i vestiti della ragazza e una maschera di silicone che riproduce il volto della sua primogenita. Il travestimento, benché decisamente ...