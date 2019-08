Fratellini annegano al lago d' Iseo | morti entrambi

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 17 agosto 2019) Luca Sablone Salvo un terzo fratello. Via libera alla restituzione delle salme; non saranno effettuate autopsie sui corpi Le acque italiane continuano a provocare. Come nella tragedia di Ortona, anche neld'a morire sono stati due, di 16 e 17 annidi origini pachistane. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 16 agosto, quando due ragazzi si erano tuffati per fare un bagno senza però più risalire. Insieme al terzo fratello e ai genitori si erano concessi qualche ora di relax, ma non sapevano che l'epilogo sarebbe stato drammatico. L'episodio È successo tutto nel giro di pochi minuti: il 17enne è entrato in acqua e ha chiesto subito aiuto; il più piccolo si è buttato per cercare di portare a riva suo fratello ma è finito anche lui in difficoltà. A quel punto è entrato in azione il 19enne, salvato a sua volta da un ...

