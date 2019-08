Fratelli di 16 e 17 anni inghiottiti dal Lago d'Iseo muoiono in ospedale : non sapevano nuotare : Due Fratelli di 16 e 17 anni muoiono annegati nel Lago d'Iseo ieri poco dopo le 18 a Tavernola, in provincia di Bergamo. Recuperati in gravissime condizioni, sono stati portati con...

Due Fratelli di 16 e 17 anni muoiono nelle acque del lago d'Iseo : Sono morti in ospedale i due fratelli, di 16 e 17 anni, che sono finiti sott'acqua nel lago d'Iseo ieri poco dopo le 18 a Tavernola, in provincia di Bergamo. Recuperati in gravissime...

Abruzzo - ritrovati morti i due Fratellini di 11 e 14 anni dispersi in mare. Il padre ha rischiato la vita per cercare di salvarli. : Sono stati trovati morti i due ragazzini cinesi di 11 e 14 anni dispersi mare in località Postilli a Ortona a pochi passi dallo stabilimento Punto Verde, in provincia di Chieti. I corpi...

Abruzzo - affogati due Fratelli di 11 e 14 anni. Disperso un 20enne a Jesolo : Di loro si erano perse le tracce mentre nuotavano col padre nella zona della stazione di Tollo, ad Ortona, nel Chietino

Si infila nella lavatrice mentre gioca col Fratellino : bimbo di 3 anni muore soffocato : La tragedia a Orlando, in Florida. La vittima è un bambino di tre anni: a quanto ricostruito, il piccolo stava giocando col fratellino quando a un certo punto si è arrampicato e infilato nella lavatrice. Lo sportello si è chiuso e il bambino è rimasto intrappolato nel macchinario: sarebbe morto per asfissia.

Giorgia Meloni annuncia la fase due di Fratelli d'Italia e chiama a rapporto anche l'azzurro Giovanni Toti : Fratelli d'Italia vara la sua fase due, quella che ha come obiettivo allargare ulteriormente i confini del partito e delineare la linea politica per il futuro. "Il momento nel quale decideremo, con chi ha scelto di aderire, le regole e il percorso per la seconda fase di Fratelli d'Italia, per render

Giorgia Meloni - un altro tassello decisivo : chi passa in Fratelli d'Italia dopo 10 anni nella Lega : L'ascesa di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia passa anche per Brescia: la missione, infatti, è conquistare la città. E, pezzo dopo pezzo, FdI sta ponendo solide basi. Come ricorda Italia Oggi, in tempi recenti, a Brescia hanno aderito al partito della Meloni un ex parlamentare di Forza Italia, u

Schianto di Alcamo - è morto anche il Fratellino di 9 anni : il piccolo Antonio non ce l'ha fatta : Si aggrava il bilancio dell'incidente di Alcamo. Alla guida della Bmw c'era il padre, risultato positivo alla cocaina: poco...

