Fiocco azzurro in casa Lazio | Ciro Immobile papà per la terza volta | benvenuto al piccolo

Fiocco azzurro per il primo rinoceronte nato in provetta allo zoo : Sara Mauri Si chiama Edward e la tecnica usata per farlo venire alla luce è un «evento scientifico» Cammina vicino alla sua mamma e si gode il sole. Un piccolo di rinoceronte bianco meridionale di pochi giorni si erge su gambette traballanti al Nikita Kahn Rhino Rescue Center presso il San Diego Zoo Safari Park. La mamma «è molto attenta al suo piccolo che è già in piedi, cammina e viene allattato di frequente». Domenica scorsa, ...