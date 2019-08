Felice Gimondi è morto | dove | malattia | chi era il ciclista

Felice Gimondi - quando ricordava la sua rivalità con Merckx : “Sconfitta peggiore? In Catalogna” : Felice Gimondi raccontava così la sua rivalità con Merckx: “Nei miei anni migliori ha vinto 5 giri, 5 tour, 7 San Remo, 2 mondiali… un anno vinse 51 corse, non so se mi spiego. Quindi ho incontrato questo… lui era il più forte. I primi anni fu un rapporto difficile, non riuscivo ad adeguarmi a lui. La mia più grande sconfitta avvenne in Catalogna, mi ha battuto a cronometro, si arrivava a Figueras, fu un boccone difficilissimo ...

Addio a Felice Gimondi - monumento dello sport : ha vinto tutti i grandi giri. La video scheda : Era simbolo di un’Italia Felice, che ora appare ancora più vuota e lontana. Felice Gimondi, un monumento dello sport italiano, ha scelto l’estate per andarsene, la stagione del Tour de France, uno dei grandi giri che ha conquistato nella sua lunga e straordinaria carriera. La morte lo ha colto in mare, quello sì ambiente inusuale per un ciclista abituato alle ampie pianure e alle grandi salite. Lo ha colto un malore mentre faceva il ...

Morte Gimondi – Anche Vincenzo Nibali saluta Felice : “buona fuga! Ricordo il suo disappunto quando vinsi i Tour e…” [FOTO] : Vincenzo Nibali ricorda Felice Gimondi dopo la tragica e improvvisa scomparsa dell’ex ciclista La scomparsa di Felice Gimondi ha lasciato un grande vuoto nel mondo del ciclismo. L’ex corridore è scomparso ieri a causa di un malore mentre si trovava in mare a Giardini Naxos e nonostante gli immediati soccorsi non c’è stato nulla da fare. In tantissimi hanno voluto ricordare Gimondi, con post social e parole commoventi. Tra ...

Felice Gimondi nei ricordi del rivale Eddy Merckx (e di mio nonno) : “Stavolta perdo io”. Eddy Merckx, il suo più grande rivale, si dichiara sconfitto, sopraffatto dal dolore per la scomparsa di Felice Gimondi. Il Cannibale, che senza l’avversario più ostico sarebbe stato ancora più il tiranno della sua epoca, cede all’emozione dichiarandosi spogliato di qualcosa che gli apparteneva. “Con lui se ne va una fetta della mia vita. Un uomo come Gimondi non nasce tutti i giorni”, ha detto il campione belga. Felice ...

Vincenzo Nibali ricorda Felice Gimondi : “Era un grande uomo - aveva sempre una parola giusta per me” : Il giorno dopo la triste notizia della morte di Felice Gimondi, il mondo del ciclismo piange un grande campione che ci ha lasciati. Vincenzo Nibali, che si sta allenando proprio in Sicilia, consegna alla Gazzetta dello Sport il suo personale ricordo: “La notizia è girata subito qui. La morte di Gimondi è una grande perdita. Per me è difficile dire qualcosa su quello che ha fatto come sportivo, perché non ho vissuto il suo tempo, non ho ...

Felice Gimondi - il più bravo tra gli umani che sapeva emozionare : Quando Felice Gimondi si ritirò dall’attività agonistica io non ero ancora nato, eppure il suo nome era uno di quelli che facevano parte della cerchia ristretta che ho conosciuto attraverso i racconti. Spesso nei bar - quando andare al bar aveva ancora un aspetto sociale - i più vecchi si mettevano a raccontare le storie dei grandi atleti del passato che rivedevo nelle foto in bianco e nero o con i colori pastello che ...

La mia biglia con Felice Gimondi : Felice Gimondi era il mito delle mie vacanze a Misano Adriatico, pensione completa, negli Anni Sessanta. Era l’estate della Mucca Carolina, di “Cocco bello, cocco di mamma”, tre ore dopo il pranzo e si poteva fare il bagno, del minigolf, di Dino e Marisa Sannia, di Ornella Vanoni e Gino Paoli, dei 45 giri, del calcio in riva al mare a imitare i dribbling di Gigi Meroni e di Gino Stacchini, di Jair e di Garrincha, dei fumetti, ...

Felice Gimondi - l’Indio bergamasco che non mollava mai : Per noi bambini degli Anni Sessanta, Felice Gimondi, morto a 77 anni per un malore ai giardini di Naxos, era quello

Storia di Felice Gimondi - l'uomo che seppe fermare il Cannibale : Tutti li ha vinti Felice Gimondi, nella sua carriera: il Giro, il Tour e la Vuelta. Ma anche il Campionato del Mondo, che ai suoi tempi era appena uscito dalla minorità delle gare agonistiche per essere - finalmente - considerato per quello che era: tra le corse in linea se non la più importante, almeno alla pari con le prestigiose. Eppure gli pesa, anche adesso, quell'eterno dualismo con Eddy Merckx che lo vuole, anche se non è sempre vero, ...

Si è spento Felice Gimondi - l’uomo che vinse tutto : Mentre faceva il bagno nelle meravigliose acque di Giardini Naxos in Sicilia, Felice Gimondi ha avuto un malore che gli è stato fatale. Felice Gimondi è morto all’età di 76 anni, nella sua carriera è stato la spina nel fianco di Eddy Merckx, il “cannibale”. “Immenso, Felice Gimondi. Altro che “eterno secondo”, come qualcuno l’aveva definito per quella lunga e durissima sfida con Eddy Merckx ed i ...

Malore in acqua a Giardini Naxos - morto Felice Gimondi : L'ex ciclista bergamasco Felice Gimondi e' morto a Giardini Naxos, dove si trovava in vacanza, a causa di un Malore mentre faceva il bagno

Morto Felice Gimondi : il ricordo del ‘cannibale’ Eddie Merckx - il suo grande rivale : A Giardini Naxos è Morto Felice Gimondi, aveva 76 anni. Gimondi è stato uno dei più grandi ciclisti di sempre, vinse tre volte il Giro d'Italia, il Tour, la Vuelta e il Mondiale. Gimondi è stato ricordato da Francesco Moser e dal suo grande amico e rivale Eddie Merckx: "Mi mancherà tantissimo, grande uomo e grande ciclista".Continua a leggere

Felice Gimondi È MORTO/ Roberto Poggiali : 'Sei anni compagni di camera e...' : FELICE GIMONDI è MORTO, ci lascia uno dei più grandi ciclisti della storia. Fatale è stato un malore ai Giardini di Naxos in provincia di Messina.