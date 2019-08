Farnesina | impiegata a Los Angeles e figlio a Firenze A separarli la diplomazia dei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2019) La madre è dipendente dallae lavora in California, ilvive in Italia, a. I due si vedono solo per le ferie. A dividerli è l’oceano delladei timbri. D.Z. lavora per il governo italiano al Consolato di Losdal 2014, ilall’epoca aveva 22 anni e in Italia è disoccupato e senza altri parenti che possano provvedere al suo sostentamento. Fino a gennaio 2019 erano insieme negli States. Le autorità americane però hanno negato il rinnovo del visto sulla base di una norma più restrittiva intervenuta nel 2016 in ordine ai requisiti di età e di famiglia (figli non sposati conviventi e a carico ), mentre il ministero degli Esteri si è rifiutato di concedere un passaporto di servizio aldella dipendente, che pure appartiene al nucleo familiare della madre. Così, nonostante siano stati trasferiti negli Usa con decreto del Presidente della ...

