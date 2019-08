Fantacalcio 2019-2020 | le quotazioni ed i possibili affari per l’asta Consigli e

Fantacalcio 2019-2020 : tutti i giocatori da bonus e malus. I consigli per l’asta : chi acquistare e chi evitare : Salve a tutti amici Fanta-allenatori! Ci avviciniamo ad ampi passi all’inizio della stagione in Serie A (tra una settimana si parte con l’anticipo delle ore 18.00 del 24 agosto, Parma-Juventus) ed è quindi tempo di pensare a come allestire la propria formazione del Fantacalcio in vista del campionato 2019/2020. Non ci rimane che andare ad analizzare squadra per squadra quali sono i giocatori che possono portare facilmente i bonus e ...

Fantacalcio 2019-2020 : quotazioni - consigli per l’asta e possibili sorprese : L’atteso momento si avvicina. La Serie A 2019-2020 prenderà il via nel weekend del 24-25 agosto. Si alza il sipario su una stagione estremamente avvincente e appassionante. La Juventus sarà anche quest’anno la squadra da battere, reduce da otto scudetti consecutivi. Spetterà a Napoli, Inter, Roma, Milan e Lazio creare delle difficoltà alla compagine allenata da Maurizio Sarri, una delle novità più accattivanti di questo campionato. ...

Fantacalcio 2019-2020 : le quote e i consigli per l’asta. Gli acquisti e le pagelle del calciomercato : La lunga estate di calciomercato non è certamente ancora conclusa e c’è ancora moltissimo tempo prima della chiusura definitiva delle operazioni che avverrà in Italia il 2 settembre 2019. La nuova stagione è alle porte e proviamo a riepilogare tutto quello che è successo fino a qui, giudicando il mercato estivo delle squadre e riportando ogni cessione o acquisto ufficializzato e aggiungendo il valore per il Fantacalcio di tutti i giocatori ...

Fantacalcio 2019-2020 : i consigli per allestire la squadra - le scommesse e i giocatori da bonus. Tutte le quote per l’asta : Il countdown è ufficialmente iniziato! Tra 10 giorni esatti con l’anticipo delle ore 18.00 tra Parma e Juventus inizierà il campionato di calcio 2019/2020. La Serie A, finalmente, tornerà in scena pronta a regalarci 38 giornate intense e ricche di emozioni .Le formazioni si stanno completando, le società stanno lavorando tra acquisti e cessioni e, come ogni anno, è tempo anche per i Fanta-Allenatori per iniziare a effettuare i primi ...

Quotazioni Fantacalcio 2019-2020 - i prezzi di tutti i giocatori. Tutte le cifre ed i valori : crea la tua squadra : La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le liste con le Quotazioni dei calciatori della Serie A per giocare al Fantacalcio anche nella stagione 2019-2020: una grande novità ha sorpreso gli allenatori di tutta Italia. A partire da quest’anno i valori di ciascun atleta non sono fissi fino ad inizio campionato, ma potranno fluttuare anche prima della prima giornata, ad esempio a causa del cambio di casacca di uno dei calciatori in questione, ...

Fantacalcio 2019-2020 - i consigli per l’asta. Scommesse - pagelle al calciomercato e possibili sorprese : Cari amici Fanta-allenatori ci siamo! Siamo giunti al momento nel quale si vanno a creare le fanta-formazioni in vista del campionato 2019/2020. Per non sbagliare una mossa, valutare al meglio le rose, azzeccare i giocatori di ottimo rendimento e basso costo, non vi rimane che seguire con attenzione la nostra panoramica squadra per squadra. Si annuncia un campionato di alto livello e combattuto, con Inter e Napoli che si stanno rinforzando per ...

Fantacalcio 2019-2020 - i centrocampisti : scommesse e consigli per l’asta. Chi garantisce gol - assist e bonus : Prosegue inesorabile il conto alla rovescia in vista della prima giornata della Serie A 2019-2020 e di conseguenza di una nuova esaltante stagione di Fantacalcio. L’appuntamento con l’asta pre-stagionale è sempre più vicino ed è arrivato il momento di cominciare a valutare le possibili strategie da adottare per sorprendere i vostri amici nel momento più importante della nuova edizione del Fantacalcio. Quest’oggi andiamo ad ...

Fantacalcio 2019-2020 - i portieri ed i difensori : i consigli per l’asta. Tra certezze - rivelazioni e novità : Sta per ripartire il campionato di Serie A, e con esso il Fantacalcio: si avvicina sempre di più l’asta con gli amici che formano la vostra lega privata ed ecco che occorre sapere su chi puntare per non rilanciare su nomi poco appetibili e dilapidare il vostro budget. Oggi andiamo ad analizzare, al momento, qual è la situazione riguardo ai calciatori che andranno a formare il pacchetto arretrato della vostra squadra, parlando di portieri e ...

Fantacalcio 2019-2020 - i giocatori da acquistare con 1 credito all’asta. Tra scommesse e sorprese : Dopo avervi dato consigli su come gestire l’asta (che trovate a questo link) e consigli sui giocatori da prendere per ogni singola squadra (disponibili a quest’altro link), oggi OA Sport vuole darvi un aiuto nell’individuare e scegliere quei calciatori che potreste riuscire a prendere all’asta con un solo credito (o poco più) che nell’arco del campionato vi daranno grandi soddisfazioni; e a quel punto potrete dire orgogliosamente ai vostri ...

Fantacalcio 2019/20 - consigli asta difensori : De Ligt la novità - Kolarov top tra i terzini : La nuova stagione di Fantacalcio si appresta a cominciare. In vista dell’asta sono già state annunciate le quote da parte della Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda il reparto difensivo, troveremo tante novità quest’anno. Infatti, diverse squadre di Serie A hanno rinforzato proprio la difesa, con acquisti top; basti pensare a Matthijs De Ligt della Juventus, arrivato dall’Ajax, e Diego Godín dell’Inter, giunto a parametro zero dall’Atlético ...

Quotazioni Fantacalcio 2019-2020 : i prezzi di tutti i giocatori - tutte le cifre e i valori. Crea la tua squadra : La Gazzetta dello Sport ha comunicato tutte le Quotazioni dei vari calciatori per il Fantacalcio 2019-20120, il fantasy game parallelo alla Serie A. tutti gli appassionati allenatori stanno già pensando alla formazione da allestire e si stanno già caricando in vista delle tiratissime aste con gli amici in vista dell’avvio della stagione ormai imminente. Il campionato scatterà il prossimo 24 agosto e non bisogna farsi trovare impreparati. Sono ...

Fantacalcio 2019-2020 - i consigli per l’asta e chi acquistare ruolo per ruolo. Fai la tua squadra ideale : Lunedì 29 luglio sono finalmente uscite le tanto attese liste di Fantacalcio.it, il principale sito di Fantacalcio 2019-2020 usato dagli italiani per gestire le proprie leghe private. Sulla base dei ruoli assegnati, OA Sport oggi intende darvi qualche consiglio sulla possibile rosa da creare in sede d’asta nella modalità classic, tenendo ben presente quali giocatori saranno sicuramente sul taccuino di tutti e quali invece potreste riuscire a far ...

Fantacalcio 2019-2020 : i consigli per l’asta. Scommesse - pagelle al calciomercato e possibili sorprese : Come ogni anno, dopo una breve pausa per metabolizzare la stagione appena conclusa e smaltire tutto lo stress delle giornate di campionato sperando nei bonus dei propri giocatori, il mese di luglio il fantallenatore medio inizia già a pensare al nuovo campionato e soprattutto a portarsi avanti col lavoro seguendo il calciomercato prima di tutti, sperando di poter scovare nuovi talenti semi-sconosciuti da rubare a poco prezzo all’asta del ...

