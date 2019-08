“È nato Mattia” È diventato papà per la terza volta Immensa gioia per la coppia

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 17 agosto 2019) “Finalmente con noi, ora siamo al completo! Benvenuto piccolo Mattia. @ciroimmobile17 vi amo tanto”. Con queste parole anche la moglie di Ciro, Jessica, ha dato il benvenuto al piccolo Mattia. È una giornata di grandeper tutta la famiglia Immobile. Fiocco biancoceleste in casa Lazio. ÈMattia, figlio di Ciro Immobile. Dopo Giorgia e Michela, ecco il maschietto tanto desiderato.per l’attaccante, che ha condiviso su Instagram la propria felicità: “Benvenuto amore, ti amiamo”. Il messaggio condiviso anche con la moglie Jessica. Lo sportivo ha scelto Instagram per dare la notizia a tifosi e fan. Prima ha condiviso lo scatto di un fiocco celeste nelle storie di Instagram, poi ha postato una foto in ospedale insieme al nuovo arrivato.Nello scatto -che potete vedere più in basso – ci sono anche la ...

