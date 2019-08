È morto Richard Williams | l’animatore del film “Chi ha incastrato Roger Rabbit”

morto Richard Williams - premio Oscar creatore di Roger Rabbit : È Morto in Inghilterra all’età di 86 anni Richard Williams , celebre animatore di Hollywood. Il suo nome sarà per sempre legato al grandissimo successo cinematografico del film “Chi ha incastrato Roger Rabbit ?”, per cui si è aggiudicato il premio Oscar . Era malato di cancro, ma la figlia Natasha ha sottolineato che “ha lavorato fino all’ultimo giorno”. .Nella sua lunga carriera ...

Cinema in lutto! E' morto Richard Carter - l'interprete australiano aveva 65 anni : Richard Carter, noto per i film Mad Max: Fury Road(2015), Il grande Gatsby (2013) Happy Feet (2006) e Mad Max Fury Road, è morto nella sua casa nel New South Wales (Australia), dopo una breve malattia, all’età di 65 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta sabato scorso, è stato dato dall’agenzia che lo rappresentava, Lisa Mann Creative Management.-- È apparso dappertutto in una carriera durata quattro decenni – tra cui programmi televisivi ...