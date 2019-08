Dzeko rinnova con la Roma e Nainggolan si congratula | i tifosi dell’Inter si arrabbiano

Dzeko rompe lo stallo e rinnova con la Roma. Inter spiazzata - si complica il piano della Juventus : Diciassette giorni nel calciomercato sono un' eternità. Tanti ne sono ancora disponibili, da oggi al 2 settembre, giorno della chiusura. È un tempo utile per chiudere sia le trattative possibili, sia quelle che ad oggi sembrano impossibili. Ma, considerando la particolarità della sessione in corso i

Mercato Juventus - Dzeko rinnova e cambia il futuro di Dybala e Higuain : Mercato Juventus – La notizia che nessuno si aspettava: Dzeko ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2022, mettendo la parola fine sulle voci che lo davano molto vicino al passaggio all'Inter. Sarà di nuovo lui il centravanti dei giallorossi che avevano chiesto non meno di 20 milioni ai nerazzurri per far sì che il trasferimento potesse