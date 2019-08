Dopo il fatto in casa | ecco il derivato di serie | cosa sapere su Emui 10 di Huawei

Fonte : agi

(Di sabato 17 agosto 2019) Due prodotti, la stessa filosofia.aver presentato il sistema operativoin(HarmonyOS),ha lanciato la sua nuova versione di Android: Emui 10. Non è certo una sorpresa: il gruppo ha ribadito più volte che la collaborazione con Google (di cui Emui è figlio) è l'opzione preferita, tanto che HarmonyOS rivolge per il momento lo sguardo altrove (smart speaker e smartwatch). Due strade, lo stesso orizzonte In attesa che il quadro si schiarisca,procede lungo due tracce parallele. Non si toccano ma sono molto simili, come gli slogan con cui sono stati presentati i due sistemi operativi. Se HarmonyOS doveva rispondere a “un'esperienza intelligente su tutti i dispositivi e in ogni scenario”, la nuova versione di Emui punta a “permettere una 'smart live' in ogni scenario”. Praticamente la stessa. Che sia un sistema operativoindi ...

