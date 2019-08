Dolunay | trama del 20 agosto | Demet chiede al fratello di testimoniare contro Ferit

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 17 agosto 2019) Il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset a partire dalla prossima settimana tornerà ad essere occupato dalla famosa soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che sta ottenendo un grande successo anche in Italia. Nelle puntate in programmazione martedì 202019, il piano diAslan e Nazli Piran per poter sottrarre Bulut dalle grinfie degli Onder sarà a rischio. Deniz dopo aver avuto un incidente stradale con la sua moto, farà ritorno a casa con un braccio ingessato e riceverà una proposta dalla sorella. L’antagonista dello sceneggiato, cioè, decisa insieme al marito Hakan a non perdere la custodia del nipote, si presenterà dale glirà di appoggiarla in tribunale in vista del processo per l’affidamento del minore. La moglie di Hakan esigerà che il musicista metta in cattiva luceAslan. Riepilogo episodi dal 5 al 9Negli episodi della ...