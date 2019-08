Dolunay | puntate dal 19 agosto | Nazli riceve la chiamata da parte della scuola di Bulut

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 17 agosto 2019) Continua l'appuntamento con l'appassionante Serie TV turca, Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (nome originale) campionessa di ascolti di Canale 5. Dalla settimana entrante, lunedì 19, sono in arrivo nuovi episodi attesissimi, nei quali si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli, Demet ucciderà Tahir mentre Fatos chiederà l'aiuto di Tarik. Bitter Sweet, le anticipazionisettimana dal 19 al 23Gli spoiler sulle prossimedi Bitter Sweet svelano che Ferit sceglierà di portarsialla mostra di Deniz. La cuoca non si mostrerà felicedecisione. La sua mattinata, infatti sarà molto difficile sia dal punto di vista lavorativo che di quello familiare. Nel frattempo Engin prenderà la decisione di allontanarsi da Fatos e, ben presto in comune accordo sceglieranno di rimanere buoni amici mentre la Piran e l'Aslan faranno ...

