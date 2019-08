Dolunay | puntata di lunedì 19 8 | prima apparizione pubblica dell' Aslan e della Piran

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 17 agosto 2019) La soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' torna sul piccolo schermo dopo un periodo di pausa nel corso di questa settimana. C'è stata una variazione di programmazione all'internoa serie tv e si tratta di una sorpresa che può rendere felici i telespettatori. Viene anticipato l'orario di messa in onda spostato dalle 15:30 alle 14:45 con la possibilità di vedere due episodi al giorno. Le anticipazioni'appuntamento di19 agosto svelano che, nell'episodio numero 51, sarà al centroe trame il personaggio di Deniz. Arriverà la serata inaugurale del fratello di Demet e si tratterà di un evento importante per il dottor. Ferit (Can Yaman) coglierà l'occasione per presentarsi alla cerimonia in compagniaa moglie e si trattaa coppia. Nazli (Ozge Gurel), però, non si dimostrerào stesso parere del marito e assumerà ...

