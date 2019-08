Dolore mestruale | ecco quanto influenza la vita e perché non va sottovalutato

Fonte : wired

(Di sabato 17 agosto 2019) (foto: Us Department of Agriculture/Flickr) Dismenorrea, o. Un problema comune e: dalla società, ma anche dalle donne che ne soffrono, abituate a sopravvivere come possono a questa scomoda presenza. Fin troppo spesso, però, crampi, dolori e malesseri associati al ciclosi presentano con intensità tale da compromettere le attività quotidiane. E in mancanza di supporto medico, l’impatto sullaquotidiana è inequivocabile. Lo dimostra ad esempio un recente studio pubblicato sul British Medical Journal (Bmj), secondo cui, in media, la popolazione femminile perde l’equivalente di circa nove giorni di lavoro o di studio l’anno a causa del calo di produttività legato alla dismenorrea. E dire che invece in molti casi i problemi si potrebbe ere, omeno limitare fortemente, con un po’ più di attenzione da parte dei medici e un po’ meno di ...

