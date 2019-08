Diletta Leotta | festeggia i 28 anni in piscina con fidanzato Scardina e amici

Buon compleanno Diletta Leotta - al mega party c’è anche la nuova fiamma King Toretto : Per il suo 28esimo compleanno, Diletta Leotta ha fatto le cose in grande: la conduttrice ha organizzato un party da sogno in una villa con piscina a Catania, tra amici, parenti, musiche e balli. Tra gli invitati si nota anche il pugile Daniele Scardina, da qualche tempo molto vicino alla Leotta.Continua a leggere

Diletta Leotta in bikini colpisce Scardina - i fan : 'Con lei come vincere al Superenalotto' : Diletta Leotta con bikini da sirenetta e Daniele Scardina con tatuaggi da macho si godono il nuovo amore al profumo di salsedine. Se sia un flirt estivo o un amore destinato a durare è ancora presto per dirlo, ma l'affiatamento tra i due sembra preludere a qualcosa di più di una semplice storia sotto l'ombrellone. Anzi, una storia a bordo di uno yacht, sotto lo sguardo ammirato dei tanti fan 'social' della sexy conduttrice....Continua a leggere

Una sfida mai vista prima! Scherma vs Boxe - Diletta Leotta filma tutto : Scardina contro… Rossella Fiamingo [VIDEO] : Rossella Fiamingo sfida Scardina: a bordo piscina un match inedito tra l’amica ed il fidanzato di Diletta Leotta Con Diletta Leotta non ci si annoia mai: la bella giornalista siciliana è in vacanza e si diverte con amici e… fidanzati. Se fino a ieri la sexy presentatrice ha postato foto e video in compagnia di belle fanciulle, è arrivato finalmente anche un video nel quale compare il suo nuovo fidanzato. Il pugile Scardina è ...

Pio e Amedeo accettano la sfida di Diletta Leotta e le "corrono dietro" - : Roberta Damiata Alla proposta di Pio e Amedeo di spalmarle di crema solare, Diletta Leotta lancia una sfida, che ovviamente i due non si lasciano sfuggire Diletta Leotta, oltre ad essere una delle conduttrici più corteggiate, è anche una grande sportiva, e ogni sera fa un po' di jogging ovunque si trovi, anche in vacanza. E questo è uno dei segreti del suo fisico perfetto. L’amica che è con lei, Rossella Flamingo, è una campionessa ...