Dallo sport all?arte | tanti messaggi per salutare Felice Gimondi

Dallo sport al sesso sicuro : 10 regole per il benessere maschile : Vietato portare il lavoro con sé anche in vacanza, ma al contrario sfruttare le ferie per ridurre lo stress. sport e alimentazione sana, senza dimenticare i rischi legati a rapporti sessuali non protetti. Solo solo alcune delle dieci regole per un’estate all’insegna del benessere maschile, stilate dalla Fondazione Pro, Fondazione italiana dedicata esclusivamente alla salute dell’uomo presieduta dall’urologo Vincenzo ...