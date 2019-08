Cucciola di dugongo muore in Thailandia | aveva ingoiato della plastica

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) E’ morta la giovaneMariam, diventata una celebrità in: è deceduta a causa di un’infezione aggravata dai rifiuti diche. L’esemplare di mammifero marino, appartenente a una specie a rischio d’estinzione, era comparso nelle acque del sudovest del Paese mesi fa dopo l’abbandonomadre ed era diventato sempre più famoso, mentre online venivano diffusi video e foto che mostravano laallattata dai soccorritori. Mariam è morta nella notte, dopo essere andata in shock e dopo che gli sforzi per rianimarla sono falliti, ha spiegato il responsabile del parco marinoprovincia di Trang, Chaiyapruk Werawong. “E’ morta per un’infezione sanguigna e per pus nello stomaco“, ha detto, mentre pezzi di rifiuti insono stati trovati nel suo intestino. Uno di questi misurava 20 ...

