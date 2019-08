Coutinho al Bayern Monaco | la sorpresa del Barcellona | domino Neymar | un terremoto

Philippe Coutinho è un nuovo giocatore del Bayern Monaco : cifre e dettagli della trattativa : Philippe Coutinho è un nuovo giocatore del Bayern Monaco: prestito annuale dal Barcellona a 20 milioni e riscatto fissato a 120 Dopo settimane di lunghe trattative con diversi club, il Barcellona è finalmente riuscito a liberarsi di Philippe Coutinho, almeno per la stagione corrente. Il talento brasiliano, chiuso dall’arrivo di Griezmann, è stato scelto come possibile contropartita per Neymar, o comunque come ‘sacrifico’ ...

Il Bayern ufficializza Coutinho : Il Bayern annuncia ufficialmente sul suo sito il trasferimento di Coutinho dal Barcellona. La formula scelta è quella del prestito per un anno con opzione di acquisto al termine. Il ds del Bayern, Salihamidzic, ha ringraziato il Barcellona e chiarito che ci sono da completare solo alcuni dettagli. Il calciatore è atteso a Monaco nei prossimi giorni per effettuare le visite mediche. Queste le parole dell’allenatore Niko ...

Philippe Coutinho è del Bayern Monaco/ Ufficiale l'operazione da 140 milioni di euro : Philippe Coutinho al Bayern Monaco: ufficializzato il trasferimento in prestito dal Barcellona, ecco tutti i dettagli economici della mega trattativa

Bayern Monaco - ufficiale : ecco il colpaccio Coutinho! : Ieri la notizia del principio di accordo, oggi l’ufficialità: Philippe Coutinho è un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Ad annunciarlo è lo stesso club bavarese attraverso il proprio sito ufficiale. Il 27enne nazionale brasiliano arriva in prestito con diritto di riscatto ed è atteso nei prossimi giorni a Monaco per completare le visite mediche e firmare il contratto Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi ...

Coutinho va al Bayern. Per Neymar si riaccende la pista Real : Nella trattativa tra Psg e Barcellona per il trasferimento di Neymar c’è stata una svolta. Coutinho, che avrebbe potuto costituire una contropartita per il brasiliano, insieme a Rakitic, ha detto sì al Bayern. Coutinho e Rakitic erano valutati 122 milioni in tutto, dunque il Barcellona avrebbe dovuto sborsare “solo” 100 milioni come conguaglio. Ma con la decisione di Coutinho è saltato tutto. Il ritorno di Neymar in Catalogna ...