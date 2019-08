Coppa Italia Serie C | la Pistoiese batte la Pianese ma è fuori | il programma completo

Coppa Italia - il Parma batte 3-1 il Venezia : grande protagonista Gervinho - Inglese sbaglia un rigore : Vittoria per il Parma di Roberto D’Aversa nel terzo turno di Coppa Italia. I ducali passano in vantaggio al 10′ con Gervinho, abile a sfruttare l’assist di Inglese. L’attaccante dedica il gol al Dj Arafat, cantante ivoriano scomparso il 12 agosto scorso. Gervinho sfiora il gol in altre due occasioni, ma Lezzerini è bravo a negarglielo. Nulla può il portiere del Venezia sul colpo di testa di Iacoponi al 22′. ...

Risultati Coppa Italia - il programma completo del terzo turno : Gervinho trascina il Parma : Risultati Coppa Italia – La Coppa Italia entra nel vivo con alcune tra le squadre di Serie A che fanno il loro debutto stagionale in partite ufficiali. Ad aprire è stata Genoa-Imolese finita 4-1. Parma-Venezia finisce 3-1, il resto del turno nel ricco programma della domenica. Spiccano Fiorentina-Monza, Perugia-Brescia, Cagliari-Chievo e Crotone-Sampdoria. Il programma completo. terzo turno Coppa Italia, I Risultati Venerdì ore ...

LIVE Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 in DIRETTA : De Filippis terzo - Pellielo quinto. Non c’è pass olimpico per l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.15 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona serata da OA Sport. 18.14 Rompe Alipov e vince. 18.13 Sbaglia Azevedo. 18.12 Rompe anche Alipov. 18.11 Rompe Azevedo. 18.00 Situazione dopo 50 piattelli: AZEVEDO Joao POR 43 ALIPOV Alexey RUS 43 18.08 Entrambi i tiratori sbagliano l’ultimo piattello. Si va allo shoot-off. 18.05 Errore di ...

LIVE Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 in DIRETTA : De Filippis terzo - Pellielo quinto. Non c’è pass olimpico per l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Situazione dopo 50 piattelli: AZEVEDO Joao POR 43 ALIPOV Alexey RUS 43 18.08 Entrambi i tiratori sbagliano l’ultimo piattello. Si va allo shoot-off. 18.05 Errore di Alipov. 18.00 Situazione dopo 45 piattelli: AZEVEDO Joao POR 39 ALIPOV Alexey RUS 40 18.02 Sbaglia Azevedo. 18.00 Situazione dopo 40 piattelli: AZEVEDO Joao POR 35 ALIPOV Alexey RUS 35 DE Filippis Mauro ITA 34 ...

Diretta Parma-Venezia Coppa Italia - debutto stagionale per gli uomini di mister D'Aversa : 17.09 - Siamo in attesa di conoscere le formazioni ufficiali di Parma-Venezia 17.05 - Esordio stagionale per i ducali di mister D'Aversa, che ospitano allo stadio Ennio Tardini il Venezia, reduce invece dal successo di domenica scorsa per 2-1 sul Catania: al Pierluigi Penzo decisero il match Zuculini e Aramu, che annullarono la rete del momentaneo pareggio degli ospiti di Silvestri...Continua a leggere

Diretta Pianese-Pistoiese Coppa Italia Serie C - i bianconeri sognano la qualificazione : 16.51 - Siamo in attesa di conoscere le formazioni ufficiali di Pianese-Pistoiese, terza giornata del Girone D della Coppa Italia Serie C 16.50 - Conosceremo oggi la squadra che accederà al turno successivo della Coppa Italia Serie C: infatti la Pianese può ancora ambire ad una storica qualificazione alla fase seguente, ma sarà necessario superare la Pistoiese nel match in programma alle ore 17.30...Continua a leggere

DIRETTA PARMA VENEZIA/ Streaming video tv : a caccia di conferme - Coppa Italia - : DIRETTA PARMA VENEZIA Streaming video e tv, risultato live della sfida per il terzo turno di Coppa Italia tra squadre in cerca di conferme.

Serie C TV - Coppa Italia 17 e 18 Agosto - Programma e Telecronisti Eleven Sports : Tutto pronto per il terzo weekend della Coppa Italia Serie C 2019-2020. La Lega Pro ha diramato il calendario del 3° turno diviso in due giorni: sabato 17 e domenica 18 Agosto. La Coppa Italia è il primo atto ufficiale della nuova stagione di Serie C, una competizione che negli ultimi anni ha rappresentato una vera e propria prova generale per il salto di categoria: chi ha alzato la Coppa Italia...

DIRETTA GENOA IMOLESE/ Streaming video tv : come arrivano i due club - Coppa Italia - : DIRETTA GENOA IMOLESE: Streaming video e tv e risultato live della sfida valevole per il terzo turno ad eliminazione DIRETTA di Coppa Italia. GENOA IMOLESE non sarà visibile in DIRETTA tv sui canali satellitari o sul digitale terrestre, in chiaro o a pagamento. Non ci sarà neanche la possibilità di seguire la partita in DIRETTA Streaming video via internet, si potranno però avere aggiornamenti consultando i profili social ufficiali dei due ...

Calcio - terzo turno Coppa Italia 2019-2020 : esordiscono molte squadre di A - spiccano Fiorentina-Monza e Perugia-Brescia : Il primo assaggio della stagione calcistica 2019/2020 sta per terminare col terzo weekend di fila degli incontri che hanno aperto la nuova Coppa Italia di Calcio; questo fine settimana vedrà infatti tornare in scena la competizione nazionale con il suo terzo turno e ci sarà l’esordio ufficiale in campo di molte formazioni del campionato della prossima Serie A. Il programma si apre questa sera alle 18 con la sfida in campo neutro (a ...

Hellas Verona - parla Juric : tutte le indicazioni del tecnico a due giorni dalla Coppa Italia : “La Cremonese è una squadra molto forte per la Serie B: ha una proprietà che investe molto e quindi non sarà affatto facile. Noi però vogliamo fare bella figura. E’ la prima partita ufficiale, quindi ha decisamente la sua importanza. Noi abbiamo tanti giocatori nuovi, che dovranno adattarsi al più presto, ma tutti stanno lavorando bene“. Queste le parole del tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric a due giorni di ...

Jorginho è il primo italiano a segno nella SuperCoppa dal 2007 : Arrivato al Chelsea tra qualche rumore e non sempre ben accetto ai tifosi, Jorginho ha dimostrato il suo valore e conquistato un posto in squadra con l’impegno e le giocate. Anche nella SuperCoppa disputata contro il Liverpool, il centrocampista italiano ha messo la sua firma realizzando il rigore del 2-2. Jorginho ha spezzato una maledizione lunga 12 anni: l’ultimo italiano a segno in SuperCoppa era stato Inzaghi nel 2007. Dal ...

Risultati Coppa Italia - il programma completo del terzo turno : apre Genoa-Imolese : Risultati Coppa Italia – La Coppa Italia entra nel vivo con alcune tra le squadre di Serie A che fanno il loro debutto stagionale in partite ufficiali. Ad aprire sarà Genoa-Imolese, oggi alle ore 20:30. Parma-Venezia si gioca sabato alle 18, il resto del turno nel ricco programma della domenica. Spiccano Fiorentina-Monza, Perugia-Brescia, Cagliari-Chievo e Crotone-Sampdoria. Il programma completo. terzo turno Coppa Italia, I ...

Coppa Italia 2019-2020 - il calendario e gli orari del 3° turno. Come vedere le partite in tv e streaming : La Coppa Italia 2019/2020 comincia a entrare nel suo vivo visto che da questo fine settimana comincerà il terzo turno che rappresenta il momento d’ingresso di molte delle formazioni di Serie A. Questa sera aprirà le danze il Genoa che affronterà l’Imolese in campo neutro, a Chiavari, poi si passerà per Parma – Venezia domani sera e si chiuderà con le quattordici partite in programma domenica. Il big match di domenica tra ...