CIRO IMMOBILE E JESSICA MELENA | NATO IL PICCOLO MATTIA Foto | ' ora siamo al completo'

Fiocco azzurro in casa Lazio - CIRO IMMOBILE papà per la terza volta : benvenuto al piccolo Mattia! [FOTO] : Ciro Immobile è diventato papà per la terza volta. Dopo due figlie femminile, il bomber della Lazio ha annunciato, insieme alla compagna Jessica, la nascita del piccolo Mattia Fiocco azzurro in casa biancoceleste, l’abbinamento di colori è perfetto! Ciro Immobile è diventato papà per la terza volta. L’attaccante della Lazio, dopo due figlie femmine, ha annunciato tramite i social la nascita di un maschietto. la copagna ...