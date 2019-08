Cina | tornado si abbatte su Yingkou | sei feriti Le immagini sono spaventose

Meteo - FOCUS sul tornado in Cina : le immagini del mostruoso vortice che ha seminato morte e danneggiato migliaia di case [FOTO e VIDEO] : Almeno 6 morti e 190 feriti rappresentano il bilancio di un mostruoso tornado che si è abbattuto su Kaiyuan, città di circa mezzo milione di residenti nella provincia di Liaoning della Cina nordorientale. Drammatiche le immagini, che trovate nei video in fondo all’articolo e nella gallery in alto, che mostrano il tornado infrangere le finestre, sollevare i tetti degli edifici, sradicare gli alberi e rovesciare le auto. Il vortice si è abbattuto ...