Cina | primo volo commerciale per il vettore Smart Dragon-1

L'annuncio : "Creato in Cina primo embrione ibrido uomo-scimmia" : Roma, 3 ago. (AdnKronos Salute) - Un team di scienziati spagnoli afferma di aver creato il primo e[...]

Cina : in orbita il primo razzo privato : La corsa allo spazio dei privati ora si estende anche alla Cina: il primo razzo cinese privato, chiamato Hyperbola 1, ha portato in orbita uno scia...

Cina - morto Li Peng : primo ministro all’epoca della strage di Tienanmen : È morto l’ex premier cinese Li Peng. Il suo nome è legato soprattutto alla legge marziale annunciata nel corso delle proteste popolari in piazza Tienanmen nel 1989 che culminarono...

Tuffi - Mondiali 2019 : il primo oro è della Cina. Verzotto/Batki sesti nel sincro misto dalla piattaforma : La prima medaglia d’oro dei Mondiali di Tuffi a Gwangju è della Cina. La coppia formata da Lian Junjie e Si Yajie ha vinto la gara del sincro misto dalla piattaforma. Una prova dominata dal duo cinese, che ha messo in ghiaccio il primo posto quasi già dagli obbligatori, completando poi l’opera con i tre liberi, chiudendo con il punteggio totale di 346.14. In seconda posizione si sono classificati i russi Viktor Minibaev ed Ekaterina ...

Il Manchester United si espande in Cina : a Pechino il primo Experience Center : Aprirà il prossimo anno il Manchester United Experience Center, una nuova struttura con cui il Manchester United intende espandersi in Cina. Lo racconta il Sole 24 Ore. Sorgerà nello storico quartiere Qianmen, a Pechino e sarà seguito da strutture simili a Shanghai, a Shenyang e in altre città cinesi. Il club inglese intende capitalizzare i 200 milioni di tifosi cinesi che ha al suo attivo. Queste le parole di Richard Arnold, amministratore ...

Come diventare estremisti e cuCinare un ottimo primo piatto regionale : Immaginate un villaggio isolato di un centinaio di abitanti. Tra loro ci sono uomini e donne di tutte le età, con caratteri, religione, gusti e idee politiche diverse. Tra loro devono convivere e, soprattutto, accoppiarsi. Per un principio basilare dell’essere umano, le femmine tendono a preferire i maschi più popolari all’interno della comunità. I maschi si adattano ed entrano in una sorta di torneo sociale per mettersi in mostra. Non è un ...

LIVE Italia-Canada 1-0 volley - Nations League 2019 in DIRETTA. Antonov trasCina gli azzurri nel primo set : 25-15 : CLICCA QUI PER AGGIORNATA LA DIRETTA LIVE 25-15 Out l’attacco di Hoag. Che bella Italia in questo primo set! 24-15 Diagonale micifdiale di Antonov da zona 2 contro il muro piazzato 23-15 Out il servizio di Sbertoli 23-14 Out il servizio del Canada 22-14 Muro di Vigrass su Antonov 22-13 La parallela di Derocco da zona 4 con il muro a uno 22-12 In rete il primo tempo di Vigrass 21-12 Invasione del nuovo entrato Darocco 20-12 ...

LIVE Italia-Cina - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : Giacinti e Bergamaschi dal primo minuto. Fuori Galli e Mauro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.39: Il grande ballottaggio della vigilia è stato vinto da Valentina Giacinti nei confronti di Ilaria Mauro. L’attaccante del Milan è stato ancora scelto per la sua capacità di attaccare la profondità, ma soprattutto di aprire spazi per gli inserimenti di Bonansea e Girelli. 17.37: Temperature altissime a Montpellier. Anche il caldo potrebbe essere un fattore, soprattutto in caso di ...