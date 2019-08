Cilento | un libraio chiude il proprio negozio ogni sera ‘causa tramonto’

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 17 agosto 2019) Si chiama Paolo Baron ed è uned editore che d’estate, per tre mesi e mezzo all’anno, va a vivere nel piccolo borgo sul mare di Acciaroli, frazione di Pollica,. Potrebbe sembrare uncome tanti ma un semplice cartello appostosulla porta d’ingresso del suolo ha reso famoso: ‘Chiuso per. Il gesto di chi vuole prendersi il suo tempo e riuscire ancora ad emozionarsi In un’epoca in cui il mondo gira come una trottola e le persone ancora più veloci di lui, il 53enne Paolo Baron vuole insegnare qualcosa di importante: è importante prendersi iltempo e fermarsi ad ammirare ciò che circonda ciascuno di noi, in totale libertà. Ed èquesto che ildi Acciaroli fad’estate. Verso le 20.00la propria piccola libreria, la ‘Libreria del Porto’ per circa 15-20 minuti, mette un cartello con su scritto ‘Chiuso ...

