Ciclismo | Tour of Utah 2019 | Marco Canola vince la quarta tappa | Ben Hermans sempre in

Ciclismo - Binck Bank Tour 2019 : Alvaro Hodeg regola Bennett in volata - Wellens sempre leader : La quinta frazione del Binck Bank Tour 2019 si è conclusa con il successo allo sprint di Alvaro Hodeg, capace di beffare l’irlandese Sam Bennett ed il belga Edward Theuns sul traguardo di Venray (Olanda). Il velocista colombiano ha avuto la meglio nella prevedibile volata di gruppo bruciando sullo slancio Theuns e riuscendo a resistere alla rimonta di Bennett dopo che la fuga di giornata composta da quattro corridori (Jascha ...

Ciclismo - Tour de l’Avenir 2019 : la Svizzera si impone nella cronometro a squadre - Jorgensen rimane leader : Si è conclusa con la netta affermazione della Svizzera la seconda tappa della 56esima edizione del Tour de l’Avenir. La selezione elvetica ha interpretato nel migliore dei modi la cronometro a squadre odierna di 32 km con partenza a Eymet e arrivo a Bergerac, facendo la differenza rispetto al resto della concorrenza ed infliggendo dei distacchi abbastanza notevoli alle altre formazioni. Il podio parziale è stato completato dalla Norvegia, ...

Ciclismo – Dalla morte di Lambrecht al ‘regalo’ fatto dal Tour de France - Aru sicuro : “posso tornare grande” : Fabio Aru è pronto: il ciclista sardo sempre più consapevole delle proprie qualità e potenzialità Fabio Aru è tornato, ed è più motivato che mai! Il sardo della UAE Emirates, che ha dovuto affrontare un tosto intervento chirurgico e, dunque, successivamente un lungo periodo di riabilitazione, è tornato a gareggiare e ha di recente disputato il Tour de France. Il Cavaliere dei Quattro Mori non ha lottato per la classifica generale ma adesso ...

Ciclismo - mercato 2020 : tutti gli affari e le trattative già concluse. I colpi delle squadre World Tour e Professional italiane : Il 1° agosto è iniziata ufficialmente la sessione stagionale di ciclomercato. A due settimane da quella data molte sono le trattative già concluse. Di seguito andremo a vedere quali sono i colpi che le squadre World Tour e le Professional italiane hanno piazzato in questi 15 giorni. Partiamo con l’Ag2r la Mondiale che ha ingaggiato il 3° classificato del Mondiale U23 di Innsbruck Jaakko Hanninen, scalatore finlandese promesso sposo del ...

Ciclismo - BinckBank Tour : un uomo rischia di causare una maxicaduta : Archiviati i Campionati Europei e in attesa dell’ultimo grande giro della stagione, la Vuelta Espana, il grande Ciclismo del World Tour si è spostato in questa settimana tra Belgio e Olanda. Da lunedì si sta correndo il BinckBank Tour, gara a tappe che ripercorre alcune delle strade delle classiche di primavera e che nei primi tre giorni è stata monopolizzata dalle volate di Sam Bennett. Ma anche più dei risultati ha tenuto banco il tema della ...

Ciclismo - Binck Bank Tour 2019 : tappa e maglia per Tim Wellens. Battuto l’elvetico Marc Hirschi : La quarta tappa del Binck Bank Tour riscrive anche la classifica generale: il belga Tim Wellens (Lotto Soudal) si impone al termine dei 96.2 km della Houffalize-Houffalize, battendo per questione di centimetri al termine di una lunghissima volata l’elvetico Marc Hirschi (Team Sunweb). Al terzo posto si classifica un altro belga, Laurens De Plus (Team Jumbo-Visma), che nel lungo testa a testa con gli altri due corridori cede proprio negli ...

Ciclismo - Binck Bank Tour 2019 : secondo centro per Sam Bennett - che vince in volata davanti a Jasper Philipsen : Seconda vittoria consecutiva al Binck Bank Tour per Sam Bennett. Il ciclista della Bora-Hansgrohe è riuscito ad imporsi con un’imperiosa volata davanti a Jasper Philipsen e Dylan Groenewegen. Il velocista irlandese rimane al comando anche della classifica generale, con 12” su Lukasz Wisniowski e 13” su Josef Cerny. CRONACA SECONDA TAPPA Binck Bank Tour La seconda tappa è stata caratterizzata da una fuga di sei corridori: Josef ...

Ciclismo - parla Lefevre : “Troppo presto per Evenepoel al Tour. Andrà ai Giochi di Tokyo 2020” : Il contratto è stato già blindato, com’era giusto che fosse. Da qui in poi si potrà solo crescere: il patron della Deceuninck Quick-Step Patrick Lefevre si coccola il suo giovanissimo fenomeno, Remco Evenepoel, che sta stupendo il mondo a suon di vittorie all’età di 18 anni. Prima la Clasica San Sebastian, poi il campionato europeo a cronometro: la classe del belga sembra non avere limiti. Il francese si è esposto proprio ...

Ciclismo - Jan Valach : ‘Peter Sagan ha pagato il Tour - ha bisogno di riposo’ : L’altalenante stagione di Peter Sagan è già vicina all’epilogo. Al campione slovacco restano solo una manciata di gare per chiudere questo 2019 in cui ha ancora da giocarsi un appuntamento con la storia, quello del quarto titolo mondiale mai raggiunto da nessuno. Sagan ha deciso di programmare un calendario leggerissimo per l’ultima parte dell’anno. Il Ds della Bora Hansgrohe Jan Valach ha spiegato che il suo corridore è uscito molto provato dal ...

Ciclismo : Bjarne Riis può tornare nel World Tour : Uno dei nomi più discussi del Ciclismo, quello del danese Bjarne Riis, potrebbe fare il suo ritorno in grande stile nel World Tour del prossimo anno. L’ex corridore, reo confesso di aver fatto uso di Epo durante la sua carriera, è fuori dal Ciclismo professionistico da ormai quattro anni, da quando fu allontanato dal ruolo di team manager della Tinkoff Saxo dal proprietario Oleg Tinkov. Da allora Riis si è dedicato ad una squadra continental, il ...