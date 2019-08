Ciclismo – Filippo Ganna trionfa nella 6ª tappa del BinckBank Tour | secondo posto per

Fonte : sportfair

Doppietta azzurra sul podio della sesta tappa del Benelux Tour: l'azzurro precede il connazionale Edoardo Affini nella cronometro di Den Haag. Sorride l'Italia del ciclismo impegnata sulle strade del Benelux Tour: nella sesta tappa odierna ben due italiani hanno chiuso sul podio. Filippo Ganna ha vinto la cronometro di Den Haag correndo gli 8.35 km di tragitto in 9 minuti e 16 secondi, tempo poi risultato il migliore della prova. Al secondo posto un altro italiano, Edoardo Affini, appena 5 secondi più lento. Completa il podio l'olandese Jos Van Emden.

