Ciclismo | Daniel Martin lascia la UAE Team Emirates e firma per due anni con l’Israel

Fonte : oasport

(Di sabato 17 agosto 2019)a fine stagione lascerà la UAE: il ciclista irlandese hato un contratto biennale con l’Israel Cycling Academy. Lo ha annunciato la stessa squadra israeliana in un comunicato stampa. Queste le parole di: “Entrando a far parte della Israel Cycling Academy (ICA), il nostro obiettivo comune è quello di combinare la nostra enorme voglia di successo e di raggiungere il nostro obiettivo insieme. Ho così tanto rispetto per ciò che l’ICA vuole ottenere che voglio farne parte“. Il ciclista è pronto anche a cambiare il suo abituale calendario con la nuova formazione: “Negli ultimi sei o setteho seguito lo stesso calendario WorldTour e non vedo l’ora di cambiarlo un po’ e scoprire nuove gare. L’ICA ha fatto un’ottima stagione nel 2019 e il roster sarà ancora di più competitivo nel ...

cyclistitaly : Daniel Martin: fame di vittorie - cyclistitaly : Daniel Martin: fame di vittorie -