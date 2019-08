Chiellini su Icardi | ' Con tutto il rispetto | è fantacalcio | pensiamo al nostro gruppo'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 17 agosto 2019) È oramai uno dei riferimenti della Juventus e della nazionale italiana di Roberto Mancini, ed insieme a Buffon e Bonucci rappresenta lo zoccolo duro di una società che vuole riconfermarsi in Italia e raggiungere traguardi importanti in Champions League: ci riferiamo al capitano Giorgio, che in occasione della tradizione amichevole in famiglia a Villar Perosa ha parlato a 'La Stampa', soffermandosi su diversi argomenti interessanti, dal nuovo tecnico Sarri all'attesa dell'inizio della stagione, ma l'argomento principale resta sempre il calciomercato. Proprio su questo, il difensore centrale ci ha tenuto ad escludere l'arrivo didall'Inter, definendola una notizia di: il capitano bianconero infatti ci ha tenuto a sottolineare come ci sia massima fiducia nell'attuale settore avanzato della Juventus, rappresentato da grandissimi giocatori che possono dare ancora ...

