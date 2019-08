Chi potrebbe commercializzare un depuratore d’acqua smart? Xiaomi | naturalmente

Crisi - Guidesi (Lega) : “No a governo pastrocChio. Data elezioni potrebbe essere il 27 ottobre” : potrebbe essere il 27 ottobre la Data giusta per tornare a votare: di questo è convinto Guido Guidesi, il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, che ne ha parlato a Lodi. “Per le elezioni – ha spiegato il sottosegretario – la Data potrebbe essere quella del 27 ottobre quando voteranno altri 3 Paesi dell’Unione europea: Austria, Polonia e probabilmente anche la Spagna” ha osservato il leghista che ha definito ...

Trieste - la giunta Fedriga : “L’area a caldo della Ferriera potrebbe Chiudere nel 2022”. In tempo per le elezioni regionali : La lunga storia della Ferriera di Trieste, l’Ilva del Nord con oltre un secolo di vita alle spalle, potrebbe essere giunta a una svolta. Secondo quanto rivelato dal quotidiano locale Il Piccolo, l’Autorità portuale di Trieste ha avviato una due diligence per stimare il valore della zona dove si trova l’area a caldo dello stabilimento siderurgico, la parte più impattante per le emissioni prodotte. La prospettiva sarebbe il ...

Gigi Hadid ha trovato Chi potrebbe rubarle…il cuore : Gigi Hadid e Tyler CameronGigi Hadid e Tyler CameronGigi Hadid e Tyler CameronGigi Hadid e Tyler CameronGigi Hadid e Tyler CameronGigi Hadid e Tyler CameronTorna il sereno su Gigi Hadid. Dopo il furto subìto la scorsa settimana durante la sua vacanza a Mykonos, la top model americana è stata paparazzata per le vie di New York con un sorriso smagliante. Merito – anche – di Tyler Cameron, personaggio televisivo sconosciuto in Italia ma ...

Huawei registra il marChio per i suoi ocChiali smart AR/VR : potrebbero essere lanciati all’IFA 2019 : Il 14 agosto Huawei Technologies ha presentato due domande di marchio, una all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e un'altra all'Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito (IPO) per i nomi Huawei VR Glass e Huawei AR Glass. Le nuove domande di marchio depositate da Huawei suggeriscono che il dispositivo ha attraversato il processo di sviluppo ed è pronto per essere svelato all'IFA 2019. L'articolo ...

Beautiful - trame americane : Liam e Hope potrebbero Chiedere la custodia di Douglas : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Beautiful (titolo originale Bold and Beautiful), la soap opera americana trasmessa in oltre 100 paesi nel mondo. Nelle puntate americane in onda ad agosto, il piccolo Douglas potrebbe essere affidato alle cure di Hope Logan e Liam Spencer dopo la dichiarazione d'infermità mentale di Thomas Forrester. Beautiful: Hope sposa Thomas per il bene di Douglas Le anticipazioni di Beautiful, sulle puntate ...

Juventus : dopo le cessioni - potrebbe arrivare uno fra Icardi - Chiesa e Pogba : La Juventus prosegue la preparazione estiva ed il lavoro di Maurizio Sarri sta riguardando la parte tattica e quella atletica. L'esigenza principale però rimane la cessione di alcuni esuberi, così da alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori e possibilmente sistemare un bilancio provato da investimenti importanti, come quello riguardante De Ligt dall'Ajax. Sono tanti a rischio cessione: Perin, Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, ...

Grande Fratello Vip 4 : da Uomini e Donne potrebbero arrivare Lorenzo Riccardi e MelChiorre : Mancano ancora un po' di mesi al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, ma le riviste di gossip sono già alla ricerca dei nomi dei personaggi famosi che a novembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà. Stando all'indiscrezione che ha riportato "Nuovo Tv", nella Casa più spiata d'Italia potrebbero entrare ben due ex protagonisti di Uomini e Donne: Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi. Gli ultimi rumors sul cast del GF Vip La quarta ...

Mercato Napoli - dopo Lozano il Napoli affonderá su Icardi - ecco quale potrebbe essere la Chiave per l’argentino : Hirving Lozano e il Napoli si abbracceranno presto. Carlo Ancelotti è pronto ad accogliere l’attaccante messicano che aveva ammirato da opinionista tv la scorsa estate. Il viaggio di Mino Raiola per incontrare Aurelio De Laurentiis è servito per limare i dettagli di una trattativa che Giuntoli a Montecarlo aveva già avanzato. Raiola però ha discusso anche di Lorenzo Insigne. L’agente sá di un forte interesse per Mauro Icardi, ...

Xbox Game Pass : nuovi gioChi potrebbero essere annunciati durante la Gamescom 2019 : Xbox Game Pass è l'apprezzatissimo servizio di Microsoft che consente ai giocatori di avere accesso ad una libreria di titoli in costante aggiornamento, al costo di un abbonamento. Secondo un aggiornamento proveniente dalla pagina Twitter del servizio, sembra proprio che Xbox Game Pass sarà uno dei protagonisti della Gamescom 2019, saranno infatti annunciati nuovi giochi per il popolare servizio di Microsoft. Vi ricordiamo inoltre che la ...

Crisi di governo - il totonomi su Chi potrebbe guidare un eventuale esecutivo istituzionale : Nell'idea dei renziani, ma anche del M5S, la soluzione migliore sarebbe quella di dar vita a un esecutivo istituzionale, per fermare l'avanzata della destra. In questo scenario le elezioni non si terrebbero in autunno come come vuole Salvini, ma a maggio 2020. Mattarella è pronto a dare la sua benedizione per la nascita di un governo di 'scopo'?Continua a leggere

CicChitto : vietare funerali Diabolik potrebbe creare altri problemi : Roma – “La decisione di vietare i funerali di Fabrizio Piscitelli e’ sbagliata e rischia anzi di creare davvero problemi di ordine pubblico. Indipendentemente dal giudizio che si puo’ dare su una persona, la morte e’ comunque sacra e la Famiglia e gli amici legati a quella persona hanno il diritto di ricordarla in forme sobrie ma autentiche”. Cosi’ Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e ...

Microsoft potrebbe permettere a suoi studi di realizzare gioChi multipiattaforma : Nell'ultimo episodio di The Game Informer Show, il portale ha avuto l'occasione di parlare con il responsabile degli Xbox studios di Microsoft, Matt Booty, del suo percorso nel settore e di quello che Microsoft sta pianificando per la prossima generazione di console.Durante l'intervista è stato chiesto a Booty se Microsoft permetterà ai suoi studi first party di realizzare giochi multipiattaforma. Ad esempio, in seguito all'acquisizione di ...

Double Fine potrebbe sviluppare altri gioChi multipiattaforma dopo Psychonauts 2 : Nell'ultimo episodio di The Game Informer Show, il portale ha avuto l'occasione di parlare con il responsabile degli Xbox Studios di Microsoft, Matt Booty, del suo percorso nel settore e di quello che Microsoft sta pianificando per la prossima generazione di console. Nonostante l'acquisizione, Double Fine ha confermato che Psychonauts 2 uscirà anche su PlayStation 4 e PC. Durante l'intervista, è stato chiesto a Booty se Microsoft farà in modo ...

Alcuni gioChi per Nintendo Switch Lite potrebbero avere delle funzionalità esclusive : Come probabilmente saprete, Nintendo lancerà il prossimo mese Switch Lite, una console pensata specificamente per giocare in modalità portatile ai titoli per Nintendo Switch.Tuttavia, sembra che ci saranno alcune differenze tra i giochi per l'ibrida standard e la sua versione portatile.Lo si evince da un post pubblicato da FDG Entertainment, gli autori di Monster Boy and the Cursed Kingdom, che hanno confermato una feature specifica per Switch ...