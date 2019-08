Casamassima | imprenditore agricolo arrestato per sfruttamento | pagava 1 | 80 euro all’ora i

Fonte : fanpage

(Di sabato 17 agosto 2019) Unè stato, in provincia di Bari, con l'accusa didel lavoro e favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Gli investigatori hanno appurato che i suoi pagamenti erano di 1,80all'ora per il giovane pastore che lavorava nella sua azienda.

mik_ele87 : RT @LaGazzettaWeb: Casamassima (Ba), sfrutta pastore, gli fa usare il pozzo per i bisogni: arrestato titolare azienda - BariMigliore : RT @LaGazzettaWeb: Casamassima (Ba), sfrutta pastore, gli fa usare il pozzo per i bisogni: arrestato titolare azienda - giacomo_81 : RT @LaGazzettaWeb: Casamassima (Ba), sfrutta pastore, gli fa usare il pozzo per i bisogni: arrestato titolare azienda -