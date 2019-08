Carige | ok della Bce al piano di salvataggio

Carige - pronto il salvataggio della banca : manovra complessiva da 900 milioni di euro : Con l’approvazione deliberata oggi, 30 luglio, dal Fondo di tutela dei depositi (Fitd), il piano di salvataggio di Carige è ormai a un passo dall’essere realtà. Mancano solo due passaggi alla messa in sicurezza della banca ligure, entrata in una crisi apparentemente senza via di uscita dal 2013 quando le ispezioni della Vigilanza di banca d’Italia fecero emergere un buco miliardario causato dalla gestione dell’ex presidente Giovanni ...