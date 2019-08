Carceri | Algozzino Uil | ‘sospendere servizio sentinella per il caldo a ‘Piazza Lanza”

Fonte : sportfair

(Di sabato 17 agosto 2019) Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “Sospendere ildia causa dell’estrema calura estiva, resa ancora più intollerabile dai vetri antiproiettile”. è la richiesta che Armando, segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione di Catania, rivolge alla direzione della Casa Circondariale ‘Piazza Lanza” in una nota trasmessa, tra gli altri, anche ai vertici del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, aldi Vigilanza sull’Igiene e la Sicurezza dell’Amministrazione della Giustizia, al capo del personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e alla Procura della Repubblica di Catania. ‘Le temperature ‘ spiega il segretario ‘ superano i quaranta gradi per via dei vetri antiproiettile e dell’assenza di un climatizzatore: una ...

