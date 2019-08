Calciomercato Milan News Nessun rilancio per Correa ma Suso | Ultime notizie

Calciomercato Milan News/ Ag.Laxalt : 'Martedì parleremo in sede' - Ultime notizie - : Calciomercato Milan News. Ultime notizie, l'agente dell'esterno uruguaiano ha svelato di avere in programma un incontro con la dirigenza rossonera.

Calciomercato Milan - occhi su Alexis Sanchez : se parte Conti arriverebbe Aurier : Il Milan è una delle cinque squadre di Serie A interessate ad acquistare Alexis Sanchez dal Manchester United, secondo le ultime indiscrezioni. Secondo quanto riferito dal Daily Mirror nella giornata di giovedì il Milan sarebbe interessato all'attaccante del Manchester United, il quale sarebbe in uscita dai Red Devils che avrebbero intenzione di abbassare il monte ingaggi. Sanchez ha segnato solo un gol e messo a segno tre assist in 20 presenze ...

Calciomercato 16 agosto - Juventus : Mandzukic apre a Bayern e Monaco. Milan - Correa più vicino : Calciomercato 16 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 16 agosto. Juventus– Mercato in uscita pronto ad entrare nel vivo. Mistero Perin, situazione decisamente complicata e possibilità concreta che il portiere resti in bianconero almeno fino a gennaio. Occhio anche alla situazione legato al futuro di Mandzukic e Matuidi. Entrambi potrebbero finire al Monaco, […] L'articolo Calciomercato 16 agosto, Juventus: Mandzukic apre ...

Calciomercato Milan NEWS/ Correa salta a causa di... Rodrigo - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS. Ultime notizie, l'affare Correa non va in porto, l'Atletico non prende la punta del Valencia e non libera il suo giocatore

Calciomercato Milan NEWS/ Lo Schalke 04 cerca Rodriguez : vale 20 mln - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei rossoneri: André Silva 'libera' Correa? Intrigo di mercato in Spagna

Calciomercato - le notizie di oggi : Milan grandi manovre - Sampdoria vicina ad un attaccante : Milan grandi manovre – Il Milan prosegue il suo cammino parallelo tra campo e mercato. Quest’ultimo tema caldo specie per quanto concerne la zona offensiva. Si riavvicina infatti Angel Correa dell’Atletico Madrid. Quarantacinque milioni più bonus le cifre dell’affare, che dovrebbe prendere corpo nelle prossime ore. Sempre sul fronte attacco, incontro in sede tra la dirigenza rossonera e Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, ...

Calciomercato Milan - il punto : Correa si riavvicina - ipotesi Petagna per l’attacco : Il Milan prosegue il suo cammino parallelo tra campo e mercato. Quest’ultimo tema caldo specie per quanto concerne la zona offensiva. Si riavvicina infatti Angel Correa dell’Atletico Madrid. Quarantacinque milioni più bonus le cifre dell’affare, che dovrebbe prendere corpo nelle prossime ore. Sempre sul fronte attacco, incontro in sede tra la dirigenza rossonera e Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, proposto al club ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Rodrigo all’Atletico spinge Correa verso il Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07 FROSINONE – Il club ciociaro è alla ricerca di una punta: oltre gli obiettivi Diego Falcinelli e Alberto Paloschi della Spal, secondo “L’Inchiesta”, la squadra allenata da Alessandro Nesta avrebbe messo gli occhi su Stanislav Kostov. Il classe ’91 gioca con il Levski Sofia, con cui ha segnato 24 reti nell’ultima stagione. 14.04 NAPOLI – Secondo ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Inter su Chiesa per il 2020 - Correa si avvicina al Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 ROMA – Non solo Werner: per sostituire Dzeko spunta sul giornale spagnolo Marca anche il nome di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid seguito anche dal Marsiglia. 12:55 Inter – Percorso inverso per due giocatori nerazzurri: Dalbert sembra destinato in Francia, mentre possibile la permanenza di Borja Valero, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. 12:50 ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Inter su Chiesa per il 2020 - Correa si avvicina al Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:05 Milan – Capitolo cessioni: la Gazzetta dello Sport rivela che potrebbero salutare sia Andrè Silva che Castillejo. Sul primo c’è stato l’inserimento dell’Espanyol, mentre per lo spagnolo è viva l’ipotesi del ritorno al Villareal. 12:00 BOLOGNA – Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoblu hanno riagganciato i contatti per l’attaccante del ...

Calciomercato Milan - tesoretto Donnarumma : i rossoneri sognano il colpaccio - Isco o James : Calciomercato Milan, proseguono le grandi manovre in casa rossonera. Dopo aver puntellato difesa ed attacco ed aver rinnovato il centrocampo, la dirigenza vuole provare a regalarsi il classico colpaccio di fine agosto. Obiettivo: il trequartista. La Gazzetta dello Sport, a tal proposito, si espone: il PSG continua a non mollare Donnarumma. Con la sua cessione, il Milan potrebbe raccogliere il tesoretto per affondare il colpo: si sognano ...

Calciomercato Milan NEWS/ Conti piace al Werder Brema - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei rossoneri: Conti piace al Werder Brema, Laxalt nrl mirino dell'Atalanta.

Calciomercato Milan - Simeone conferma : “Correa in rossonero? Siamo aperti a tutto” : Calciomercato Milan – “Correa al Milan? Noi Siamo aperti a tutto quello che verrà, succede sempre qualcosa alla fine del mercato. Il giocatore si sta allenando in maniera straordinaria da quando è arrivato”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, che in conferenza stampa, al termine dell’amichevole vinta dai ‘colchoneros’ 2-1 contro la Juventus alimenta le ...

Calciomercato Milan – Il PSG torna su Donnarumma : da Perin alle piste estere - tutti i nomi per sostituirlo : Il PSG torna a tentare Donnarumma: il Milan pensa ad una ghiotta plusvalenza e stila una lista di possibili sostituti Non è estate di Calciomercato se Gigio Donnarumma non finisce in orbita PSG. Ceduto Trapp al Francoforte, il club parigini è rimasto con il solo Areola che non dà le garanzie necessarie. Leonardo vorrebbe portare a Parigi Donnarumma, visto al Milan fino a qualche settimana fa come dirigente. I rossoneri non si siedono a ...