Bundesliga | Borussia Dortmund a valanga | il campionato tedesco regala spettacolo | 21 gol

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) Prima giornata dellae subitonel, come da abitudine. Tanti gol nelle partite delle 15:30 che hanno visto impegnato, tra le altre, il, contro l’Augsburg. Vittoria per i gialloneri che salgono già a più 2 sul Bayern.-AUGSBURG 5-1 – Pronti, via e ilva sotto: Niederlechner calcia nell’angolino basso battendo Burki. Passano soltanto due minuti e Paco Alcacer trova il gol del pareggio con un facile tap-in. I gialloneri prendono il sopravvento e Koubek deve fare gli straordinari sui tiri di Weigl, Reus, Alcacer e Witsel per portare i suoi sull’1-1 all’intervallo. Nella ripresa ildilaga con le reti di Sancho (destro all’angolino basso), Reus (a porta vuota) e Alcacer (destro a mezz’altezza). All’82’ c’è gloria anche per ...

