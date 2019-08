Bitter Sweet | anticipazioni turche | Ferit e la Piran travolti dal desiderio nel bosco

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 17 agosto 2019) Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su- Ingredienti d'amore, la soap tv campionessa di ascolti delle reti Mediaset. Nelle puntate che vedremo in futuro, NazliAslan si lasceranno andare finalmente aldi amarsi, complice una scampagnata nel: Nazli esi lasciano Ledi- Ingredienti d'amore, riguardanti le puntate trasmesse in Turchia, si soffermano su Nazli e, che saranno protagonisti di incredibili colpi di scena che faranno felici i tantissimi fan che hanno dovuto dire addio alla soap per una settimana in occasione di Ferragosto. Nel dettaglio, il ricco manager e la chef di cibo orientale cederanno finalmente al. I due, infatti si ameranno in mezzo ad undopo essere entrati in crisi per colpa della Pelin. Proprio quest'ultima aveva creato dei dissapori tra la coppia, ...

babekory : RT @_MinutForMinut: #BitterSweet Comunque che carino Can che, sapendo che siamo in astinenza da Ferit e da 'Bitter Sweet', è venuto dirett… - _Selenator_001 : RT @chocoila: @scvrpion_ Little Mix, Martina Stoessel, Bitter Sweet, Manifest, La Casa di Carta - CBaciami : Can Yaman in Italia: vacanze a Capri per Ferit di Bitter Sweet, fan in delirio (Foto) -