Belen Rodriguez incinta - sul profilo Fb spunta un messaggio sospetto : Belen Rodriguez è incinta? Sono arrivate a più riprese le smentite di Stefano De Martino, marito della bella argentina, che proprio qualche giorno fa ha chiarito che Belencita non...

Belen incinta di Stefano De Martino? La risposta della showgirl : «Work in progress...» : L'amore, un figlio, la separazione ed il ritorno insieme. Non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche a livello professionale: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono più felici che...

“Belen incinta”. Stavolta a rompere il silenzio è proprio lei. E Stefano sorride : Dopo settimane di voci e indiscrezioni parla Belen. Le voci di una seconda gravidanza e di un fratellino, o sorellina, in arrivo per Santiago, sembrano trovare più di una conferma. Per questo Belen ha deciso di intervenire. Intervistata dal settimanale ‘Oggi’, Belen Rodriguez risponde: “Work in progress”. La showgirl non conferma né smentisce la gravidanza, ma lascia intendere di essere pronta a mettere al mondo il secondo figlio ...

Belen Rodriguez è incinta?. Ma la risposta di Stefano De Martino non convince : Il conduttore di Made in Sud ha risposto ad una sua fan che gli ha chiesto se Belen fosse davvero incinta. Da diversi giorni circola ovunque in rete l'indiscrezione che vedrebbe la coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino in procinto di avere un secondo bambino. Il rumor in questione è stato alimentato dagli ultimi particolari forniti da DiPiù magazine, secondo cui lo showman De Martino avrebbe annunciato la ...

La risposta sibillina di Stefano su Belen incinta : prima nega - poi sorride : Impazza l'indiscrezione sulla presunta seconda gravidanza di Belen Rodriguez che sarebbe di nuovo incinta di Stefano di Martino. Ed è proprio un atteggiamento del ballerino a destare subito i sospetti: di fronte ad una richiesta di una sua fan, Stefano avrebbe dato una risposta sibillina. Stefano De Martino sulla seconda gravidanza di Belen Rodriguez Il battage mediatico della notizia di gravidanza di Belen Rodriguez sta monopolizzando il gossip ...

Stefano De Martino rompe il silenzio : Belen non è incinta (VIDEO) : Belen Rodriguez incinta? Stefano De Martino smentisce la gravidanza Dopo mesi e numerose voci, anche questa volta la notizia Belen Rodriguez incinta potrebbe essere l’ennesimo buco nell’acqua. A smentire il gossip delle ultime settimane, diffuso dal settimanale Di Più, ci ha pensato direttamente Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore di Rai2, ospite ad un evento organizzato a Centola, in provincia di Salerno, ha risposto ad ...

Belen forse di nuovo incinta : Stefano avrebbe rotto il silenzio sul secondo bebè : Belen Rodriguez potrebbe essere incinta per la seconda volta; la potenziale conferma arriverebbe da alcune telefonate effettuate da Stefano De Martino, secondo il magazine Di Più. Il ballerino avrebbe telefonato agli amici più stretti per comunicare la lieta novella. Seconda gravidanza per Belen Rodriguez secondo il magazine Di Piú La tanto attesa notizia capace di infuocare il gossip estivo potrebbe essere finalmente arrivata. secondo quanto ...

Belen Rodriguez è incinta? "Ecco la telefonata di Stefano De Martino agli amici" : Il ballerino avrebbe confermato la seconda gravidanza della showgirl. La coppia è tornata insieme a maggio dopo tre anni di...

Belen Rodriguez è incinta? “La telefonata di Stefano De Martino agli amici non lascia dubbi” : Belen Rodriguez è davvero incinta e a dare l’annuncio è lo stesso Stefano De Martino. È quanto sostiene il settimanale Di Più, secondo cui il ballerino ha telefonato ai suoi amici più cari per dare loro la notizia della seconda gravidanza della showgirl argentina. Al momento però, si tratta solo di indiscrezioni perché dai diretti interessati non è arrivata ancora alcuna conferma ufficiale, magari anche per scaramanzia. Come è noto ...

“Belen è incinta”. La notizia filtra dalla voce di Stefano De Martino : Stefano De Martino non perde un attimo per dichiarare il suo amore per Belen. L’ex ballerino di Amici, tornato in coppia con la showgirl argentina dopo una separazione di quattro anni è pazzo d’amore e non smette di dimostrarlo alla riconquistata Belen. Nelle scorse ore il danzatore si è reso protagonista di un gesto ‘da film’, prontamente immortalato dalla modella argentina che lo ha divulgato sui social attraverso una Stories Instagram. Nella ...

Belen Rodriguez sarebbe incinta : Stefano lo avrebbe comunicato ad alcuni amici : Belen Rodriguez potrebbe essere incinta del secondo bambino. Questo è quanto mormorano le voci riportate sul settimanale Di Più. A darne un'ulteriore conferma sarebbe stato proprio Stefano De Martino in una telefonata. L'intesa ritrovata tra i due coniugi è sotto gli occhi di tutti. Da tempo i ben informati parlano di una gravidanza di Belen e di un pancino sospetto, ma il tutto non è mai stata confermato dai diretti interessati. Ad oggi il ...

Belen incinta - Stefano De Martino toglie ogni dubbio : L’amore è scoppiato più forte che mai tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due, al momento in vacanza, stanno dimostrando ai loro fan, e non, come la fiamma della passione si sia di nuovo accesa dopo il periodo di separazione. Baci appassionati, abbracci e l’immancabile sorriso del figlio Santiago. Queste sono le immagini che riempono i profili social di Stefano e Belen e che raccontano un estate serena e felice. I due, ...

Belen è incinta? Stefano De Martino e la conferma data agli amici - : Francesca Galici Da settimane si rincorrono le voci di una possibile gravidanza di Belen Rodriguez ma pare che in questi giorni suo marito Stefano abbia confermato le indiscrezioni al telefono con alcuni amici Sarebbe arrivata una prima conferma sulla seconda gravidanza di Belen Rodriguez e a darla sarebbe stato proprio il marito ritrovato della showgirl. È questo quello che racconta il settimanale Di Più in edicola, dove si legge ...

“Belen Rodriguez è incinta” - vola il gossip sull’annuncio di Stefano De Martino : Dopo mesi di voci e speranze da parte dei fan, stavolta DiPiù darebbe la notizia per certa. Sembra che De Martino abbia telefonato ad alcuni colleghi di Amici svelando che la moglie, ritrovata dopo una punga separazione, è incinta. Secondo l'indiscrezione, Belen dovrebbe partorire nei primi mesi del 2020.