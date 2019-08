Basket | Torneo Acropolis 2019 | Italia-Serbia 64-96 | pesantissimo ko degli azzurri ad

LIVE Italia-Serbia Basket 64-96 - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : dominio balcanico ad Atene! Azzurri sconfitti da Jokic&co. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 18.48 L’Italia perde 64-96 contro la Serbia con oltre 30 punti di scarto contro la Serbia, cadendo sotto i colpi di Bogdanovic e Jokic che dominano ad Atene. Gli Azzurri crollano dopo un discreto primo tempo in cui aveva retto la difesa, mentre l’attacco era stato tenuto in piedi dalle giocate di Belinelli e Abass: ci sarà di ...

LIVE Italia-Serbia Basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : antipasto di Mondiale per gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il girone dell’Italia nel Torneo Acropolis 2019–I convocati per il Torneo ellenico–La sconfitta schiacciante contro la Grecia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Serbia, seconda giornata del Torneo Acropolis 2019. Dopo la sconfitta di ieri contro la Grecia di oltre 20 punti per 83-63, gli azzurri tornano in campo contro la Serbia in un grande classico ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Grecia-Italia 83-63 - ellenici superiori - Antetokounmpo scatenato : Esordio amaro per l’Italia al Torneo Acropolis 2019 di Basket: i ragazzi di Romeo Sacchetti hanno subito la strapotenza avversaria soffrendo in tutti i fondamentali. I ragazzi di Thanasis Skourtopoulos, spinti da un grande pubblico, hanno messo in campo tutte le proprie qualità e capacità vincendo con un netto 83-63. CRONACA Torneo Acropolis ITALIA-GRECIA La Grecia riesce ad indirizzare la partita sin dal primo quarto. Antetokounmpo ...

Basket - Torneo Acropolis ad Atene (16/18 agosto - diretta Sky Sport). : Con un volo Roma-Atene, la Nazionale raggiungerà la Grecia, dove da venerdì a domenica si disputerà uno dei più classici tornei dell’estate: l’Acropolis. Nato nel 1986, il quadrangolare è noto per l’alto livello delle squadre che vi partecipano e anche quest’anno non fa eccezione. Gli Azzurri, infatti, troveranno sul proprio percorso i padroni di casa della Grecia, guidati da Giannis ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Italia in Grecia con 13 azzurri. Out Danilo Gallinari e Luigi Datome : Scatta venerdì il Torneo dell’Acropolis, che opporrà l’Italia del Basket, in preparazione verso i Mondiali, a Grecia, Serbia e Turchia. Gli azzurri sono già atterrati ad Atene, dove affronteranno questi tre incontri in tredici uomini, visti i forfait di Danilo Gallinari (a seguito dell’appendicectomia) e Luigi Datome (a seguito dell’operazione al ginocchio). Presenta così il Torneo al sito federale il CT dell’Italia, Meo ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Grecia - Serbia e Turchia sulla strada dell’Italia : Domani (16 agosto) prenderà il via il Torneo Acropolis 2019. Diventato ormai un appuntamento fisso del Basket internazionale, in questa edizione vedrà sfidarsi quattro nazionali di assoluto livello: Italia, Grecia, Serbia e Turchia. Sarà un ottimo test per gli azzurri di Romeo Sacchetti in vista dei mondiali che si svolgeranno a partire dal 31 Agosto in Cina. Ad ospitare la manifestazione, come accade dal 1995 seppur con qualche breve pausa, ...